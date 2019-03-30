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風扇被挪一下…柴柴起床「怒瞪」媽　逼轉回原位才滿意燦笑

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▲柴犬柚子。（圖／網友許柚子授權提供）

誰准你動本汪的風扇！（圖／網友許柚子授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

真心換絕情！因為天氣炎熱，柴犬「柚子」吹著電扇睡覺，不料沒多久馬麻移動風扇，就看到牠變臉起床，不爽地怒瞪大家，等到風扇轉回原位，才露出滿意表情，還不忘吐舌燦笑，讓馬麻忍不住淚訴，「分我吹一半有這麼不樂意嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬柚子。（圖／網友許柚子授權提供）

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▲柴柴和夕陽的合照唯美程度根本就像是拍電影！

馬麻許柚子接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「雖然心寒但還是馬上搬台電扇給牠吹，這年頭做媽媽的都是孝子，角色竟然互換！」照片中可以看到，柚子爽躺在地板上，旁邊還有涼涼的風扇，可是當馬麻挪動風向位置後，牠立刻發脾氣坐起，眼神充滿怨念。有趣的是，等馬麻把電扇轉回去後，柚子就笑咪咪地看著大家，好像什麼事都沒發生一樣，開心地跑去睡覺。

▲柴犬柚子。（圖／網友許柚子授權提供）

柚子：我就是個愛吃鬼！

照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」許多網友被汪汪的反應給笑歪，紛紛留言表示，「要準備2個電扇或冷氣開下去吧！」、「這奴才服務不到位」、「一半是要把本柴熱死」、「您先穿上羽絨衣試試，電扇被移走有多怒～」、「我有穿皮大衣，馬麻沒有，所以馬麻不用吹」、「 柴：阿你是不知道我毛很多很熱嗎？還跟我搶電扇」、「柴：妳一定要分彼此嗎？我吹跟妳吹不都一樣哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬柚子。（圖／網友許柚子授權提供）

▲柚子是隻愛洗澡的汪汪。

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關鍵字： 柴犬柴柴怨念怒瞪

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