ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／「聽說柴柴有個性不親人？」　她PO照問答案…網一看笑翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者劉芊妤／採訪報導

7個月大的柴犬「咪寶」是標準的黏人精，走到哪就跟到哪，推也推不開。這天馬麻打掃家裡，沒空陪咪寶玩，就看牠咬著玩具、抱住馬麻大腿不放，堅定的表情像是說，「不陪我就不放你走！」讓馬麻好氣又好笑地說，「不是聽說柴犬都很有個性不太黏人嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬咪寶 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

咪寶的黏人程度應該是狗屆第一啊！（圖／網友陳圓圓授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲柴犬咪寶 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

▲任何時候都不放過黏人機會。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「無論吃飯、洗碗、開抽屜、煮飯都會看到咪寶身影，就連上廁所都不放過，讓人備感壓力啊！」照片中可見，家人洗碗時咪寶卡位在中間，有時直接衝上沙發磨蹭撒嬌，上廁所也硬擠門口小縫，還會抱別人大腿不放，讓馬麻不禁苦笑，「看別人說柴柴不親人有個性，但我家的是太黏人了！」

▲柴犬咪寶 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

出門和洗碗都有1雙眼睛緊盯著。

每當開車外出，只要車上有成員下車，咪寶會立刻警戒坐起，緊盯車窗外的一舉一動，等到對方回到車上，才放心地躺下入睡。馬麻也提到，「我們外出時，咪寶可以獨立在家，晚上也能自己睡覺，完全沒有分離焦慮症，也感謝牠的到來，讓原本不愛運動的我，為了牠每天風雨無阻地出門散步。」

▲柴犬咪寶 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

▲原本馬麻好好睡在沙發上，咪寶硬擠位置卡位

黏人精咪寶的照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，吸引網友按讚留言，「笑死我了，絕對是太愛你！」、「我們家的就是這樣，撒嬌鬼」、「也太黏了吧我喜歡！！」、「好感動哦，牠的世界都是妳」、「恭喜您請好好珍惜」、「完全能理解，我家的也是這樣」、「 極品柴！」、「哇！這已經是背後靈的等級。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬咪寶 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

▲咪寶雖然黏人，但沒有分離焦慮症喔！

▼更多精彩影音。

關鍵字： 柴犬柴柴黏人撒嬌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

柴耍賴不回家哀怨眼神施壓　媽苦笑：我走到肌腱發炎了

柴聽「關鍵字」氣到連續飆罵三字經！　爸傻眼：誰教你..

歐告碰屁股就收耳朵！　聽到「關鍵字」瞬間彈回來

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

喵坐鞋上休息走前留下「小禮物」　她想起1年前緣分驚..

我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

我才是正宮！柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀：妳沒有的

愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

史上最心虛！柴柴亂尿尿被抓包　出大絕「面壁開飛機」..

正妹主人喝鮮蚵湯驚見「背後靈」　伸鹹貓手狂拍肩：欸..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

橘白貓溜進教室旁聽英文課！　下秒「桌上開睡」：都聽..

狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」多年修片技巧曝光　網驚：是..

影／「聽說柴柴有個性不親人？」　她PO照問答案…網..

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

搜救員化身「馬蓋先」！趴魚塭爛泥挖「平行隧道」　成..

浪幼疑遭車撞「縮工地角落發抖哭泣」　徐文良心疼：我..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

扶拉格透可漫畫／牽繩＝救命繩！　防止毛孩暴衝、走失

聖上「用生命在拔河」　腳腳剎車開掌花：被被是我的！

喵少女9年後變「菜刀眼大嬸」　毛手間愛心圖樣「炸裂..

「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Supe..

全球首例！HIV帶原者捐腎移植手術成功　救了另名帶..

北海道直擊／王柏融周邊商品發燒　應援毛巾賣到斷貨

「像拿逗貓棒逗韓粉」　王世堅：2020請韓國瑜別再..

「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈..

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

報稅系列／要養對！申報扶養4大眉角一次懂　省稅不踩..

日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6..

家門口總踩到「黃金」　網PO柴柴照：「請主人拿出公..

花錢也不能當老大　塞爾提克禁爆粗口球迷進場2年

寵物動物熱門新聞

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

上班收到媽媽賴！以為吃烤雞結果

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

「狗界女優」蜜大腿開開躺床誘惑

小柴犬走失員警一眼認出

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑游泥巴河

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

麋鹿包圍棕熊　網笑：熊熊早餐不..

讀者迴響

熱門新聞

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

上班收到媽媽賴！以為吃烤雞結果

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

「狗界女優」蜜大腿開開躺床誘惑

小柴犬走失員警一眼認出

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑游泥巴河

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

麋鹿包圍棕熊　網笑：熊熊早餐不..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！大門開著呢

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面