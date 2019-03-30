影／「聽說柴柴有個性不親人？」　她PO照問答案…網一看笑翻

實習記者劉芊妤／採訪報導

7個月大的柴犬「咪寶」是標準的黏人精，走到哪就跟到哪，推也推不開。這天馬麻打掃家裡，沒空陪咪寶玩，就看牠咬著玩具、抱住馬麻大腿不放，堅定的表情像是說，「不陪我就不放你走！」讓馬麻好氣又好笑地說，「不是聽說柴犬都很有個性不太黏人嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲咪寶的黏人程度應該是狗屆第一啊！（圖／網友陳圓圓授權提供，下同）

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▲任何時候都不放過黏人機會。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「無論吃飯、洗碗、開抽屜、煮飯都會看到咪寶身影，就連上廁所都不放過，讓人備感壓力啊！」照片中可見，家人洗碗時咪寶卡位在中間，有時直接衝上沙發磨蹭撒嬌，上廁所也硬擠門口小縫，還會抱別人大腿不放，讓馬麻不禁苦笑，「看別人說柴柴不親人有個性，但我家的是太黏人了！」

▲出門和洗碗都有1雙眼睛緊盯著。

每當開車外出，只要車上有成員下車，咪寶會立刻警戒坐起，緊盯車窗外的一舉一動，等到對方回到車上，才放心地躺下入睡。馬麻也提到，「我們外出時，咪寶可以獨立在家，晚上也能自己睡覺，完全沒有分離焦慮症，也感謝牠的到來，讓原本不愛運動的我，為了牠每天風雨無阻地出門散步。」

▲原本馬麻好好睡在沙發上，咪寶硬擠位置卡位。

黏人精咪寶的照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，吸引網友按讚留言，「笑死我了，絕對是太愛你！」、「我們家的就是這樣，撒嬌鬼」、「也太黏了吧我喜歡！！」、「好感動哦，牠的世界都是妳」、「恭喜您請好好珍惜」、「完全能理解，我家的也是這樣」、「 極品柴！」、「哇！這已經是背後靈的等級。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲咪寶雖然黏人，但沒有分離焦慮症喔！

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