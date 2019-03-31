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主子幫忙測水溫...舒服到開掌花　瞇眼定格百萬人笑翻：醒著嗎？

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主子幫測水溫，泡水裡23秒不離開。（圖／翻攝自推特帳號@earthbabycherry）

▲喵星人幫奴才測水溫？？？（圖／翻攝自推特帳號@earthbabycherry）

寵物小組／綜合報導

大部分的人在洗澡之前都會伸手試試看水溫，但今天如果你家的貓主子要幫你試水溫的話，你會拒絕或是欣然接受呢？日本推特帳號@earthbabycherry有段影片在網路上瘋傳，內容是有為貓主子這天跑到浴室來幫奴才測量水溫，最後手泡在溫暖的水裡面捨不得伸出來，甚至還似乎睡著了！？（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「嘿嘿」日前轉貼這段視頻並打趣註解，「這個水溫可以了，可以去洗澡啦！！」畫面中可以看到，橘白色的喵星人站在粉紅色小板凳上，左前肢向前伸，彷彿是在試水溫一樣；只見牠沒幾秒後，居然開始打起水來，調皮的模樣就像一名小朋友，而且牠將手泡在水裡的時間，整整有23秒之久。

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主子幫測水溫，泡水裡23秒不離開。（圖／翻攝自推特帳號@earthbabycherry）

▲我來試試這溫度怎樣......（圖／翻攝自推特帳號@earthbabycherry）

主子幫測水溫，泡水裡23秒不離開。（圖／翻攝自推特帳號@earthbabycherry）

▲主子您眼睛閉上是什麼意思？（圖／翻攝自推特帳號@earthbabycherry）

後來飼主在留言處PO出後半段影片，可以看到喵主子先是開著掌花不停地撥水，後來可能是玩得有些累了，眼皮感覺越來越沉重，最後忍不住闔上雙眼並且定格了！愛面子的橘喵驚覺有鏡頭在偷拍，下秒立刻回過神來繼續玩水。

這段有趣的影片貼圖不到三天，就突破100萬次的觀看次數和9萬個按讚數，上萬名網友看完都在底下紛紛留言，「有一種貓叫別人家的貓」、「喵喵就是喜歡流動的水啊～」、「超屁的小孩XDD」、「奴才表示：我可以洗了沒」、「不要想挑戰貓咪的好奇心」、「手應該就是極限了，身體應該沒辦法哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪洗澡水溫橘貓日本推特

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