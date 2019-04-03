聖伯納犬遭貓頭鷹抓上天　12hr後全身傷「空降高球場」

▲12周大的小狗遭貓頭鷹叼走，被人發現時全身爪痕，身體有脫水現象，相當虛弱。（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

寵物小組／綜合報導

美國亞利桑那州有隻12周大的聖伯納犬拿鐵（Latte），上周五牠先是被一隻貓頭鷹用利爪攻擊後，接著被抓到附近一座高爾夫球場從空中丟下，瞬間砸到地面。中途之家發現狗狗失蹤後非常緊張，不停地在網路發尋狗啟示，還好在「消失」的12小時後，被人在高爾夫球場發現，緊急治療後目前已無大礙。

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根據外媒「azfamily.com」報導指出，中途媽媽邦妮（Bonnie Ziegler）上周五讓4隻幼犬在後院上廁所，結果回頭要將狗狗帶進屋裡時，發現12周大的混種狗狗拿鐵離奇失蹤。邦妮透露，當時另外3隻狗都沒有發出吠叫聲，拿鐵就彷彿是無聲無息地消失了一樣。

▲▼拿鐵獲救後目前已無大礙，而且也已經有人要認養牠了。（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

後來邦妮和鄰居急忙在家附近尋找狗狗，甚至在各個社群網站上PO出尋狗啟事，但仍沒有任何拿鐵的消息。動物收容所「Foothills Animal Rescue」在臉書分享拿鐵的3張照片並說道，「有位球客在高爾夫球場的第16洞附近的樹下發現了拿鐵，當時有脫水跡象，身體相當虛弱。」

拿鐵在經歷過貓頭鷹攻擊和空降高球場的災難後，居然還能幸運獲救，這件奇蹟的事情不僅在美國亞利桑那州引發民眾熱議，甚至連當地媒體FOX 10 Phoenix、azfamily 3TV CBS 5以及12 News都紛紛派記者前往現場和救援志工做採訪。

臉書粉專「Foothills Animal Rescue」在幾個小時前PO出拿鐵的近況照並表示，「感謝大家這段時間給拿鐵的祈禱與祝福，牠當時虛弱脫水，頭有被抓傷痕迹，幸好沒有骨折，但要休養幾周，目前已有善心人士想要認養這位小女孩，在牠康復後即將會前往新家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲當地媒體爭相報導拿鐵的故事。（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）