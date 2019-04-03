ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

聖伯納犬遭貓頭鷹抓上天　12hr後全身傷「空降高球場」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

幼犬遭貓頭鷹叼走，空降高球場！（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

▲12周大的小狗遭貓頭鷹叼走，被人發現時全身爪痕，身體有脫水現象，相當虛弱。（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

寵物小組／綜合報導

美國亞利桑那州有隻12周大的聖伯納犬拿鐵（Latte），上周五牠先是被一隻貓頭鷹用利爪攻擊後，接著被抓到附近一座高爾夫球場從空中丟下，瞬間砸到地面。中途之家發現狗狗失蹤後非常緊張，不停地在網路發尋狗啟示，還好在「消失」的12小時後，被人在高爾夫球場發現，緊急治療後目前已無大礙。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

根據外媒「azfamily.com」報導指出，中途媽媽邦妮（Bonnie Ziegler）上周五讓4隻幼犬在後院上廁所，結果回頭要將狗狗帶進屋裡時，發現12周大的混種狗狗拿鐵離奇失蹤。邦妮透露，當時另外3隻狗都沒有發出吠叫聲，拿鐵就彷彿是無聲無息地消失了一樣。

幼犬遭貓頭鷹叼走，空降高球場！（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

▲▼拿鐵獲救後目前已無大礙，而且也已經有人要認養牠了。（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

幼犬遭貓頭鷹叼走，空降高球場！（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

後來邦妮和鄰居急忙在家附近尋找狗狗，甚至在各個社群網站上PO出尋狗啟事，但仍沒有任何拿鐵的消息。動物收容所「Foothills Animal Rescue」在臉書分享拿鐵的3張照片並說道，「有位球客在高爾夫球場的第16洞附近的樹下發現了拿鐵，當時有脫水跡象，身體相當虛弱。」

拿鐵在經歷過貓頭鷹攻擊和空降高球場的災難後，居然還能幸運獲救，這件奇蹟的事情不僅在美國亞利桑那州引發民眾熱議，甚至連當地媒體FOX 10 Phoenix、azfamily 3TV CBS 5以及12 News都紛紛派記者前往現場和救援志工做採訪。

臉書粉專「Foothills Animal Rescue」在幾個小時前PO出拿鐵的近況照並表示，「感謝大家這段時間給拿鐵的祈禱與祝福，牠當時虛弱脫水，頭有被抓傷痕迹，幸好沒有骨折，但要休養幾周，目前已有善心人士想要認養這位小女孩，在牠康復後即將會前往新家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

幼犬遭貓頭鷹叼走，空降高球場！（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

▲當地媒體爭相報導拿鐵的故事。（圖／翻攝自Facebook／Foothills Animal Rescue）

關鍵字： 貓頭鷹狗狗聖伯納犬美國高球場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

養了2年米克斯原來是「喜德」　無修圖本尊照讓網笑瘋

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「4隻腳小蛇」萌翻日網　 5萬人按讚喊：想和牠握手..

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又..

法鬥吞了「40公分玩具繩」　3周後才嘔吐軟便險沒命..

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛..

狗不能落地！爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽臉：沒吃..

奈良母鹿毛色枯黃「虛弱死」　胃袋塞滿3.2公斤塑膠..

大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹..

直播放生6隻小海龜！下秒海鷗猛撲「叼走當晚餐」....

小黑遭踢飛轉2圈！「被虐後反應」超心疼　踹狗老農找..

日本日新丸號4個月捕333頭南極小鬚鯨　包括122..

聖伯納犬遭貓頭鷹抓上天　12hr後全身傷「空降高球..

法警也鬧荒！1人顧3庭　法務補保全「只安檢無法戒護..

家家大談分手經歷　「磨合期」先同居：相愛容易相處難

楊丞琳「重啟巡演」淚灑記者會！　自嘲老了：很容易想..

陳昭榮愛女「出道6天」登時尚雜誌　封面美照激似楊冪

命理家提醒！清明掃墓最易犯的5大禁忌…做了恐出大事

華航A350新機在雪梨機場又被撞！　航機急檢查15..

韓國瑜就職100天打分數　李佳芬：現在衣服是我洗

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調..

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又..

婦人騎車被致水閥蓋擊落　顱內出血、多處骨折獲賠10..

寵物動物熱門新聞

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

喵不吃掉地上飼料：超過3秒了！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

讀者迴響

熱門新聞

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

喵不吃掉地上飼料：超過3秒了！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實現鄉民正義

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面