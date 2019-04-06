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五股國小16名學生當「動保小小兵」　體驗遛狗、鏟貓砂

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▲五股國小16名學生當「動保小小兵」　體驗遛狗、鏟貓砂。（圖／新北市動保處提供）

▲小朋友體驗遛狗。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

最棒生命教育！五股國小16名學生在兒童節當天，由班級導師帶隊前往五股動物之家，不僅能與毛孩近距離互動，也能體驗如何正確照顧貓狗，更重要的是從中學習愛護動物，無疑是一堂寶貴的生命教育課程。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

五股動物之家為了迎接這群動保小小兵，準備了小圍裙，貓沙，貓盆，貓飼料，並規劃小小兵遛狗的區域，就是為了讓孩子能在兒童節這天有著不同以往的體驗。參加活動的小朋友凱文說，他從來沒有養過狗，但透過活動發現，原來小動物一點都不可怕，學習照顧牠們也很有趣，「原來貓咪排便後會用貓沙把糞便埋起來，我學習到要怎麼照顧貓咪了。」

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▲五股國小16名學生當「動保小小兵」　體驗遛狗、鏟貓砂。（圖／新北市動保處提供）

▲小朋友學習餵食。（圖／新北市動保處提供）

老師陳宜君表示，班上多數學生並沒有飼養寵物的經驗，所以很期待能夠在動物之家學習照顧毛寶貝，透過體驗照顧的過程，學生不僅能夠近距離觀察小動物，認識動物習性，更從志工及動保員身上學習如何善待動物。每隻流浪動物背後都有一段故事，孩子從中學會愛護生命，是一堂最真實的生命教育課程。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

動保處表示，新北動保小小兵活動實施一年多以來，學童透過至新北市動物之家參與照顧毛寶貝體驗真實的寵物飼養過程，了解到愛護動物的重要性。毛寶貝可以是家人也可以是老師，藉由這樣的機會讓更多學童學習付出關愛尊重生命，也希望能有更多孩童能加入小小兵行列，讓愛護動物觀念能深植每一位孩童內心，讓更多的毛寶貝能找到幸福，不再流浪。

▲五股國小16名學生當「動保小小兵」　體驗遛狗、鏟貓砂。（圖／新北市動保處提供）

▲動物之家明星犬與小朋友互動。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 新北市動保處五股動物之家五股國小動保小小兵遛狗

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