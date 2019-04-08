鳥寶遇吹風機神淡定！　秒變「玩具鳥」享受毛髮沙龍





▲小鸚鵡遇吹風機超淡定。（圖／網友郭于綾授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

風大水大都沒在怕！台北市鸚鵡「乖乖」、「mi寶」這天洗好澡後，看見飼主拿出讓萌寵聞風喪膽的吹風機不但沒逃跑，反而靜靜地享受沙龍服務，淡定的模樣如同一隻玩具鳥，讓網友們驚訝直呼，「這肯定見過世面！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，肉桂小太陽乖乖（左）、美國黃小太陽mi寶（右）全身濕淋淋站在洗手台上，面對令許多寵物都害怕的吹風機，牠們卻十分淡定，沒有逃跑反而還一臉享受，讓飼主也覺得不可思議！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，mi寶是第一次洗澡跟體驗吹風機，牠不但沒有害怕，反而玩水玩得比其他鳥寶更開心！

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▲乖乖最喜歡玩水。

▲mi寶首次玩水超興奮。

乖乖是一隻非常喜歡玩水的鳥寶，一看到水就會失心瘋，幾乎每天都要洗一下身體；同時也是一隻公關鳥，喜歡跟其他鳥交朋友。Mi寶目前才54天大，已經學會從遠處飛到飼主手上，非常厲害。

▲mi寶從遠處飛到主人手上。

飼主將鳥寶們享受沙龍服務的影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，引不少網友被萌翻留言，「好可愛❤️」、「我家小太陽個性都壞了」、「好淡定！也沒有害怕發抖耶」、「見過世面啦」、「比我家小狗還乖」、「還以為是玩具鳥XD」、「什麼大風大浪沒見過」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼鳥寶們享受吹風機服務影片。



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