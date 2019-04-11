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豆柴突破體型劣勢！「鎖喉壓制」KO黑柴　牠一臉懵：偶輸了？

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▲▼豆柴「鎖喉壓制」狠狠KO黑柴。（圖／飼主賴柏樺授權提供）

▲豆柴「鎖喉壓制」狠狠KO黑柴。（圖／飼主賴柏樺授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

舉手投降吧！台北市豆柴「花生」、黑柴「湯圓」最喜歡在家打架，這天牠們玩起「柴式摔角」，花生用一招「鎖喉壓制」就把湯圓狠狠勒住，而黑柴似乎還在狀況外，露出一臉呆萌開心的表情，殊不知自己已經被KO！

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▲▼豆柴「鎖喉壓制」狠狠KO黑柴。（圖／飼主賴柏樺授權提供）

▲花生反被湯圓壓制。

從照片中可以看到，花生雖然沒有體型優勢，卻靠一招就把黑柴哥哥壓制在地，而湯圓還露出開心的表情，完全不知道3秒後牠就輸掉這局摔角！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，打架時通常因為體型的關係，都是赤柴打輸，偶爾在黑柴發懶時，花生才能壓制成功。

▲▼豆柴「鎖喉壓制」狠狠KO黑柴。（圖／飼主賴柏樺授權提供）

▲湯圓大屁股直接坐在花生身上。

飼主也提到，湯圓是一個白目的小屁孩，花生則是恰北北，例如黑柴有時無聊就會故意咬赤柴挑起戰爭，而花生一被咬就暴怒回擊，讓家裡十分熱鬧。2隻柴柴都十分親人愛撒嬌，不過也都有拆家的壞習慣，讓飼主天天回家都有「驚心的感覺」。

▲▼豆柴「鎖喉壓制」狠狠KO黑柴。（圖／飼主賴柏樺授權提供）

▲屁孩黑柴搶花生的玩具。

▲▼豆柴「鎖喉壓制」狠狠KO黑柴。（圖／飼主賴柏樺授權提供）

▲兩汪露牙對峙中。

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柴柴摔角照片被飼主上傳到臉書社團《柴犬司令部》，引來不少網友笑翻留言，「1..2..3..赤柴獲勝！」、「勒頸壓制」、「可以來摔我嗎❤️」、「黑柴被狠狠KO了」、「赤柴：泥已經屎了」、「黑柴用眼神表示投降」、「黑柴：黑人問號？花生什麼事」、「黑色有拍沙發投降嗎？」、「一隻傻氣一隻霸氣」。

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關鍵字： 柴犬摔角豆柴壓制鎖喉打架

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