見爸哄弟弟睡　萌喵醋勁大發蹭手「強勢爭寵」：我也是寶寶！

▲爸哄弟弟睡覺，萌貓吃醋強勢爭寵。（影／網友Rex Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

先哄本寶寶睡覺！桃園萌貓Bonnie（邦妮）是隻超愛撒嬌的貓咪，這天牠看見爸爸在哄小孩睡覺，立刻醋勁大發，跳上床不斷用頭摩蹭老爸，甚至還咬著爸爸的手不放開，強勢爭寵的模樣笑翻不少網友。

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▲喵：休想跟我爭寵！

從影片中可以看到，Bonnie跳上床後直接倒在爸爸的手前面，不斷用頭蹭手，甚至還咬著不放開，爭寵的意味十分濃厚，看來這位「寶寶」也非常想要有人摸摸牠！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平時Bonnie最黏的就是身為主要餵食鏟屎官的爸爸，通常會不斷跟在人屁股後面，連廁所門都會闖進去陪伴，是隻超級撒嬌黏TT的貓咪！

▲飼主在玻璃外，Bonnie一臉想跟著出去。

▲喵不讓把拔用電腦。

Bonnie爭寵的手段不只討摸而已，只要是寶寶新的東西，例如嬰兒床、尿布台、遊戲區牠都要先試用一番，先搶先贏，留下自己的味道。Bonnie平時除了撒嬌以外，也是個小吃貨，家中只要煮好飯菜就得往高處放，避免被「邦妮大老鼠」偷吃。

▲Bonnie騷擾角蛙。

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飼主將Bonnie爭寵影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「貓咪也是會吃醋的」、「奴才的手也要摸我！」、「貓：我也是寶寶啊」、「我也要湊一咖啦」、「刷點存在感」。

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