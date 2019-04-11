ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

見爸哄弟弟睡　萌喵醋勁大發蹭手「強勢爭寵」：我也是寶寶！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲爸哄弟弟睡覺，萌貓吃醋強勢爭寵。（影／網友Rex Chen授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

先哄本寶寶睡覺！桃園萌貓Bonnie（邦妮）是隻超愛撒嬌的貓咪，這天牠看見爸爸在哄小孩睡覺，立刻醋勁大發，跳上床不斷用頭摩蹭老爸，甚至還咬著爸爸的手不放開，強勢爭寵的模樣笑翻不少網友。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼爸哄嬰兒睡覺，萌貓吃醋強勢爭寵。（圖／網友Rex Chen授權提供）

▲喵：休想跟我爭寵！

從影片中可以看到，Bonnie跳上床後直接倒在爸爸的手前面，不斷用頭蹭手，甚至還咬著不放開，爭寵的意味十分濃厚，看來這位「寶寶」也非常想要有人摸摸牠！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平時Bonnie最黏的就是身為主要餵食鏟屎官的爸爸，通常會不斷跟在人屁股後面，連廁所門都會闖進去陪伴，是隻超級撒嬌黏TT的貓咪！

▲▼爸哄嬰兒睡覺，萌貓吃醋強勢爭寵。（圖／網友Rex Chen授權提供）

▲飼主在玻璃外，Bonnie一臉想跟著出去。

▲▼爸哄嬰兒睡覺，萌貓吃醋強勢爭寵。（圖／網友Rex Chen授權提供）

▲喵不讓把拔用電腦。

Bonnie爭寵的手段不只討摸而已，只要是寶寶新的東西，例如嬰兒床、尿布台、遊戲區牠都要先試用一番，先搶先贏，留下自己的味道。Bonnie平時除了撒嬌以外，也是個小吃貨，家中只要煮好飯菜就得往高處放，避免被「邦妮大老鼠」偷吃。

▲▼爸哄嬰兒睡覺，萌貓吃醋強勢爭寵。（圖／網友Rex Chen授權提供）

▲Bonnie騷擾角蛙。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主將Bonnie爭寵影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「貓咪也是會吃醋的」、「奴才的手也要摸我！」、「貓：我也是寶寶啊」、「我也要湊一咖啦」、「刷點存在感」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪爭寵睡覺撒嬌磨蹭俄羅斯藍貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇逼路人結帳買熱狗　「胖累犯」4年持續打劫中！

橘貓爆扣羞恥圈「正中黑臉」　結紮喵莫名被揍傻眼：尬..

霸氣貓「狼背影」監視！　寄宿博美嚇歪石化縮牆角：麥..

三花喵剃毛「真材實料」嫩肚超顯胖！圓滾滾身材背後故..

對車「狂喵」遭路人側目！　5分鐘後小橘貓爬出引擎

散步回來好餓！小拉拉見宵夜口水失控　嘴邊牽絲掛2條

貪吃柴「飢餓臉」緊盯祭拜美食　網笑：地基主消化不良

超萌小信徒！「墨鏡汪」陪白沙屯媽祖遶境　「連續5年..

影／捕到野生大龍蝦！潛水員掀尾一看「秒放生」　15..

阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打..

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷..

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍..

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

Koobii鬧大學 你相信一見鐘情嗎？立馬臉紅的害..

對媽哈氣！貓爸爆走「炸毛揍逆子」　網笑噴：老婆秒被..

見爸哄弟弟睡　萌喵醋勁大發蹭手「強勢爭寵」：我也是..

白龍化身！白帶魚海下13M「閃爍銀光」　整齊排隊超..

客廳炸翻...兇手關籠傲嘟嘟：它先開始的！　堅定臉..

狗裝袋就能上地鐵！他用麻布剪4個洞扛大白汪　遭怒拒..

剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！

第1次幫主子剃毛...「黑貓→受傷山豬」媽向牠道歉..

法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄影笑..

牢記每隻毛孩的習慣！　寵物護理員笑談9年辛酸：遛狗..

不吃飯就「打電話給蟑螂」！米克斯聽到「喂」秒衝碗前..

記帳士、住院醫師擬納責任制　勞動部下週一開會討論

金管會認定大同、華映違反證交法　將移送檢調

中職拒絕　捍力克墨西哥職棒生涯初登板5局挨2轟

美國手賤男折斷及偷走兵馬俑拇指案　審判無效！

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

對媽哈氣！貓爸爆走「炸毛揍逆子」　網笑噴：老婆秒被..

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

日立冷氣大贈送只到4/30止　節能補助每台最高30..

太電桃園八德廠閒置4年　27億標售換現金

普悠瑪奪走8親人！「董家人近況」曝光　最慘新娘崩潰..

寵物動物熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

讀者迴響

熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

不吃飯就打給蟑螂！汪立馬衝碗前

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打扮超吸睛

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷想我

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面