柯基暫關籠…萌娃跟進去「還把門關上」　網笑：超有義氣

▲小男孩自己爬進去陪柯基「奧迪」。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」）

寵物小組／綜合報導

哥倆好，一對寶！網友陳欣吟家中有客人帶著小孩來訪，因為對方會怕狗，因此她便將寵物「奧迪」暫時關進籠內，1歲大的兒子也湊過來幫忙，沒想到他竟然主動順勢爬了進去，還把門關起來，看起來就像是兄弟倆一起「耍孤僻」，讓她當場笑翻貼文，「可以跟我說一下，你到底在做什麼嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳欣吟表示，兒子執意要跟汪汪一起窩在「秘密基地」，被叫出來還當場大哭。她也提到，奧迪是一隻「寵兒魔狗」，「孩子學走路時跌倒，牠衝第一個搶當肉墊，孩子犯錯被罵，牠還會對著我吠，兄弟倆感情好得不得了。」此外，籠門是男孩自己關上的，也沒有上鎖，安全無虞，很謝謝網友們的關心。

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這張「閉門會議」的照片被分享到「爆廢公社二館」以後，已經累積了1.7萬讚數，網友們都被溫馨畫面萌得紛紛留言，「弟弟只是需要靜一靜。」、「還好籠子夠大！」、「一起玩扮家家酒嗎？」、「柯基表示：我喜歡小主人，可是我不想被關啊！」、「這年頭這麼講義氣的孩子不多了。」、「他們在談心，你不懂啦！、「可能在討論怎麼一起欺負媽咪XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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