愛貓離世3天「夢裡送黑色蠍子」　她驚醒後解讀意涵秒落淚

▲布布離世後，跑到一千夢裡送蠍子。（圖／飼主一千授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

養了寵物之後，其實被寵愛的是主人！新北市飼主「一千」夢見離世聖上「布布」送蠍子來，她先是害怕地將「禮物」切成兩半，再搗碎成泥。一千驚醒後分析夢境，才想到蠍子成兩半，變成「蠍、蠍」，最後搗成「泥」，合在一起就變成「蠍蠍泥」，意味著諧音「謝謝妳」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

一千接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，布布是在2003年被撿回的浪貓，生前安靜貼心，老了之後急速消瘦，檢查後才知道是罹患「腎衰竭第四期」，評估下得知無法康復，只能盡量讓牠好好度過餘生，「清明連假時，愛貓已經開始彌留，水、肉泥餵到嘴裡也不會吞嚥，後來在4月8號休克，我放棄急救，才讓牠心安地離開。」

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▲粉紅色肉球最後成了白珍珠。

3天後，一千卻夢見了奇怪的現象，夢境中她搓揉愛貓蓬鬆的毛腿，突然摸到了個像結痂的黑點，近看才發現，是隻黑色蠍子，不但越變越大，還不停爬上前，因為害怕，她先是下意識將蠍子切兩半，再用力搗碎成泥後才驚醒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

醒來後一千很疑惑，解讀良久，突然閃過念頭想到：蠍子成兩半變成「蠍、蠍」，是取了諧音「謝謝」，最後搗成泥，意味著「謝謝妳」。才猛然發現這是布布特殊的道謝，「後來上網查資料解夢，看到網路上說，『夢見打死了蠍子，會與朋友分道揚鑣』，忍不住落淚，想和牠說收到了心意，真的很幸福。」

現在布布離世，一千把愛貓的骨灰罈放在電視櫃上，想每天看著牠，「雖然很多朋友說貓很陰，這樣做也可能讓牠不能投胎，但我始終相信布布不會害我，夢見了牠，更讓我堅信這個事實。」網友們看見一千獨特的解夢法，紛紛留言，「很感人，因此布跟你的人生都美滿了」、「主子只要靜下心都感覺得到」、「牠回家與你正式道別。」、「或許，布布準備去投胎了，在離開前，回來看看你」、「有洋蔥」、「寵物比人更懂得什麼叫愛。」

▲布布離世後，變成另一種形態，繼續陪在主人身邊。

▲謝謝你回贈的愛。

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