16隻浪犬吃「毒雞肉」吐沫倒地　土耳其警方火速逮3嫌犯

▲吃下有毒雞肉的犬隻倒地。（圖／翻攝自Twitter／@haykurder）

寵物小組／綜合報導

土耳其首都安卡拉日前發生連續毒狗事件，16隻浪犬吃下有毒雞肉後口吐白沫倒地。葉尼瑪哈爾地區警方隨即設立特別小組，迅速逮捕3名嫌疑人，但他們卻皆聲稱自己無辜，最後地方法院裁定釋放待審，引發愛狗人士強烈不滿。

警方透過監視器觀測後發現，案發現場當時有輛白色汽車行經，扔出雞肉餵流浪犬，狗兒們吃下後口吐白沫，不到幾秒就紛紛倒地。經過救援後，8隻狗尚有生命跡象，已送往動物醫院急救，至於案發現場遺留下來的雞肉、骨頭樣本，將會送往實驗室進行化驗。

土耳其當地對流浪動物的法律規範並不嚴苛，犯案人很可能不需承受太重的刑責，罰款也不會到很多。涉案的3名嫌疑人各自否認指控，法院裁定後認為，嫌疑人應該在審判前「先被釋放」，但釋放條件是必須每周有1天到警局簽字。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這起屠殺行動規模龐大，引起當地許多愛狗人士前往該地關切時，忍不住流下激動的淚水，並嚴厲譴責犯人，聽到法院「釋放待審」的決議，也有人氣得想襲擊嫌犯。安卡拉市市長MansurYavaş在Twitter發文表示，已請大都會市警察局和衛生局查明幕後主使者。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼愛狗相關協會在推特發文譴責罪犯。

Bu gülüşü unutma...

Onları serbest bırakanları unutma!

Onları serbest bırakan düzeni inatla değiştirmeyenleri de unutma!

O katillerin pis pis sırıtmasına fırsat verenleri sakın unutma.

Ama en çok açlığından vurulan, o son lokmayla kan kusan masumları unutma!#BatıkentteKatliamVar pic.twitter.com/vaEbByohio