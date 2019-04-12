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「虎皮蛋糕」開箱文！橘貓口味內餡超飽滿　網：來10條

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▲橘貓口味虎皮蛋糕開箱文。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供）

▲橘貓口味虎皮蛋糕。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

全台獨家觀賞不販售！新竹網友卓千妤在臉書社團「有點毛毛的」PO出了虎皮蛋糕的開箱文，畫面中一條圓滾滾的飽滿蛋糕在盒子裡塞好塞滿，仔細一看，才發現原來是「橘貓口味」，肉肉的肚子擠得盒子沒有一點空隙，網友看了紛紛暴動求下單方式，甚至有人直呼，「給我來個10條！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲橘貓口味虎皮蛋糕開箱文。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲虎皮蛋糕打開後的樣子。

這隻橘貓「跑跑」才1歲10個月大，就已經重達11公斤，肥肥的肚子是牠的正字標記，每當看到箱子就會忍不住把自己塞進去，總是很小看自己的「份量」，當初馬麻幫牠創立IG專頁時，牠才9公斤，因此以「9kg_cat」為名，沒想到牠的體重卻隨著日子直線上升，變胖的速度已經讓媽媽來不及改名。

▲橘貓口味虎皮蛋糕開箱文。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供）

▲跑跑總是喜歡把自己塞進箱子。

▲橘貓口味虎皮蛋糕開箱文。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供）

▲喵：我要吃！我還要吃！

馬麻無奈笑說，其實一直都有打算幫跑跑減肥，但卻不小心越減越肥，每當阿嬤出現的時候，就是牠變胖的時候，阿嬤總是怕毛孩會「餓死」，所以屢次偷偷餵食，害得跑跑身材已經回不去了。

照片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑回，「完全沒偷工減料，這家店很實在」、「那個肚肚一百分」、「想下單訂購請問索取方式XD」、「這要付超重運費吧」、「虎皮胖蛋糕」、「沒有買賣就沒有傷害，每賣出一條虎皮蛋糕就有一隻橘虎斑遇害」、「求宅配（誤」、「看起來很可口」、「裝好裝滿」、「好可愛喔喔喔，牠也太配合了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲橘貓口味虎皮蛋糕開箱文。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供）

▲小時候瘦不是瘦～

▲橘貓口味虎皮蛋糕開箱文。（圖／臉書粉專「大橘為重」授權提供）

▲沒有比對沒有傷害！

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關鍵字： 橘貓喵喵虎皮蛋糕箱子

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