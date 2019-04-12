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貓貓用餐肚肉遭地心引力狂吸　掉出整塊粉嫩「霹靂腰包」

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▲蛋蛋用餐時肚子掉出「霹靂腰包」。（圖／臉書粉專「小三寶的臭臭窩」授權提供）

▲蛋蛋用餐時肚子掉出「霹靂腰包」。（圖／臉書粉專「小三寶的臭臭窩」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這是袋鼠還是貓呢？新北市新店區6歲大的喵皇「蛋蛋」這天在桌子上用餐，但肚子卻被地心引力吸住了，垂下一大塊粉嫩肉肉，中間看起來還有點凹陷，就像袋鼠的口袋一樣。飼主小君將照片發在臉書社團分享後，引起網友熱烈討論。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

小君接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，蛋蛋是領養來的孩子，剛來時才5個月大3公斤，想不到生性愛吃，8個月大後體重飆升到6公斤，「食物放在廁所附近，每次經過牠都會偷吃，沒得吃還會在碗邊大吵大鬧，想讓牠減肥也沒辦法。」這天蛋蛋跑上桌子上吃得很起勁，完全沒發現此時地心引力已偷偷在「作怪」，不但肚間的皮肉被拉出一大片，中間還看起來有點凹陷，讓牠看起來像是袋鼠一樣。

請繼續往下閱讀...

小君分享了愛貓的「垂肚照」，引起許多網友熱議，「好大的腰包XD」、「要生了嗎？」、「這好像布袋哈哈哈哈哈
」、「都像布袋奶了」、「需要買縮腰帶給牠了！」、「霹靂腰包重現江湖」、「地心引力太強～」、「傳說中的4D口袋」、「原來是乳牛啊，還以為是貓呢」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲蛋蛋壓垮紙箱。

▲蛋蛋壓垮紙箱。

▲蛋蛋吃太多，肚子有一大塊肉。

▲蛋蛋吃太多，肚子有一大塊肉。

▲蛋蛋（左）和虎虎（右）。

▲蛋蛋（左）和虎虎（右）。

更多精彩內容：

關鍵字： 吃貨地心引力袋鼠霹靂腰包

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