獨眼貓住收容所半年沒人要　到「認養小棧」1周就有新家人

▲姆姆在八里動物之家待了半年，都沒遇到有緣人。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

獨眼貓「姆姆」去年被新北市動保處救援後，一直待在八里動物之家，遲遲沒遇到有緣的認養人。動保處3月初把姆姆送到東森寵物雲新莊店的認養小棧，店內員工對牠很照顧，也積極幫忙找家，結果約1星期就讓姆姆有了新家人！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲姆姆左眼球摘除。（圖／新北市動保處提供）

姆姆去年9月15日在公園旁邊被民眾發現左眼受傷，動保處前往救援並帶回毛寶貝醫療中心治療，之後由獸醫師將受傷左眼摘除，復原良好後就送回八里動物之家開放認養。姆姆在動物之家內待了很久，期間也去了很多場認養活動會場，卻都沒有人可以給牠一個家。今年3月初，姆姆換到東森寵物雲新莊店的認養小棧等家，很快就遇上了有緣人周景深，找到了一個幸福的家。

▲姆姆剛被救援時的模樣。（圖／新北市動保處提供）

除了新北市8間動物之家，動保處還有和寵物美容用品店異業合作「寵物愛心認養小棧」，提供有意願養寵物的民眾前往與狗貓互動、認養。目前，與動保處合作的愛心認養小棧共有37間，自104年5月成立以來已為2825隻狗貓找到溫暖的家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

動保處表示，為推動「認養不棄養 給牠一個溫暖的家」的觀念，動保處除了開放認養外，還帶毛寶貝參加認養活動，另廣設認養小棧鼓勵民眾認養，希望用多元化管道推廣認養並藉機教育民眾正確飼養觀念，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

▲新北市動保處和寵物美容用品店合作「寵物愛心認養小棧」。（圖／新北市動保處提供）

民眾只要使用手機掃描QR Code，可快速連結至動保處毛寶貝認養網站頁面，也歡迎下載動保處LINE@官方帳號專屬ID：@0585net，即可依照上面狗貓的資訊聯繫各動物之家或寵物店，後續將由動物之家協助民眾辦理認養相關手續。另外，有意願和動保處合作的商家，亦可和本處聯繫，本處將會派員前往訪視店家安置狗貓的位置並進行掛牌，之後會由鄰近的動物之家協助載運適合的狗貓供認養，動保處LINE@也會同步揭露。

▲點圖可放大。（圖／新北市動保處提供）