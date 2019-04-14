怎麼叫都不來！「跟你說一個祕密」八卦汪秒起身：我要聽

記者陳靜／採訪報導

街頭巷尾的大小事都歸我管！繼上次「打電話給蟑螂」後，米克斯「哈利寶」再度上演搞笑情節，這天牠懶洋洋地躺在床上，不論主人怎麼呼喚牠，要牠過來抱抱，頑固的哈利寶堅持不肯動，跩跩地攤在床上凝視，直到媽媽說了「我跟你說一個祕密」，沒想到牠竟馬上起身，八卦的個性瞬間表露無遺，讓馬麻超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲八卦汪：你說什麼！我要聽！（圖／網友Jennifer Huang授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻Jennifer Huang好氣又好笑地說，「這也蠻莫名奇妙的，牠很喜歡我們很小聲的講話，牠好像就特別有興趣，有天我說『我跟你說一個秘密』，牠就突然很興奮的跑來。」從那天開始，只要哈利寶叫不來，媽媽就會故意用祕密來引誘牠，沒想到屢試不爽，哈利寶總是如此八卦。

▲哈利寶常常霸占主人的床，怎麼叫都叫不動。

▲汪：我準備好了，可以開始說祕密了。

這則影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後寫道，「哈利寶的好友蟑螂下線去放假了。」網友看了全笑翻表示，「牠喜歡的東西都跟一般狗狗不一樣耶XD」、「蟑螂...八卦...好奇還喜歡其它什麼」、「牠的奇怪點好多...會笑死」、「假鬼假怪的好可愛喔好好笑」、「跟妳說一個秘密哦！過來後～就是蟑螂打電話來了」、「蟑螂好朋友不吃飯飯愛聽八卦」、「牠一定是三姑六婆XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「這世上沒有我哈利寶聽不懂的人話。」

相關圖文報導：

不吃飯就「打電話給蟑螂」！米克斯聽到「喂」秒衝碗前：我吃

▼更多精采影音