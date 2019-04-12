小熊專用幣換肉肉！歐告叼「巨無霸雞腿」交易：要大份的

▲歐告：媽！這隻夠大嗎？（圖／臉書粉專「小熊&胖丁」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

任何困難都阻止不了貪吃的汪星人！住在新竹市的歐告「小熊」每當肚子餓時，就會從房間挖出牠的「小熊專用幣」娃娃，來和馬麻交換好吃的肉肉，這天牠陸續叼了小辣椒和小玉米，卻都被在廚房忙碌的媽媽忽視，於是牠只好使出大絕，費盡力氣咬著巨無霸雞腿現身，讓家人看了全笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這天馬麻已經將毛孩的晚餐準備好放涼，餓壞的小熊便開始拿出玩具兌換，但因為媽媽在忙沒空理牠，小辣椒和小玉米就這樣不幸地被落在一旁，因此小熊認為再這樣下去不是辦法，再度走回娃娃區尋找，這時外頭傳來阿公的驚呼聲「小熊～那個你拿不動啦！」沒想到小熊竟叼了個超大雞腿現身。

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▲汪：加個辣比較好吃啦！

▲「飯後水果幫你拿來了！肉肉給我吧～」

▲紅豆冰不用加辣啦......

貪吃的小熊從小就知道以物易物的概念，每當牠想吃肉肉的時候，就會叼出各種不同的娃娃當成貨幣來交換，重覆的情節每天上演，只要看到客廳有人，就會咬著娃娃到處看，如果誰不小心跟牠對到眼了，牠就會硬塞娃娃強迫推銷，家人也會因此故意裝忙，眼神都不敢亂飄。

▲就算在戶外沒有娃娃，小熊也會想辦法找貨幣。

▲家人看到這一幕全都傻眼。

臉書粉絲專頁「小熊&胖丁」PO出照片後，網友紛紛笑歪表示，「小熊：看我咬了這麽大的大雞腿～～媽媽應該也會給我這麼大份的餐點～～～」、「麻麻要按比例給喔！」、「怎麼那麼可愛！」、「辣炒雞腿佐玉米粒」、「牠知道要拿比較大的才能引你注意XDDDD」、「材料都拿來了趕快煮」、「其實牠要拿雞腿換駕照啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲桌上全都是牠的小熊專用幣。

▲小熊：可以看我一下嗎？我帶了禮物喔。

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