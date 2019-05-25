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威猛公馬秀80CM求愛！女帝馬狠踹一記「芳香腳」　下秒牠倒地石化了

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記者吳鎮良／綜合報導

電影圈最近吹起女力當道的旋風，沒想到連動物也相繼跟上。巴西有間馬場的公馬疑似正處於發情期，一看到隔壁的母馬便展露自己雄壯的「80CM」想要求愛。在工作人員的安排之下，決定讓2馬在同一個圍欄裡相處看看，誰知道母馬直接用後腿朝著公馬的頭部狠踹，一腳立刻讓對方倒地不起。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片一開始，毛色油亮黝黑的公馬在圍欄裡，情緒似乎有些浮躁，四肢不停地小踱步，看到隔壁棚的「美女」，生殖器的部位也充血了起來。一旁的馴馬師見狀後，趕緊把馬兒給拉開，但雄壯的公馬又隨即抗拒，說什麼就是想要近距離和母馬接觸。

公馬求愛遭踹，下秒倒地石化了！（圖／翻攝自臉書公開社團）

▲發情的公馬不願被馴馬師拉走，硬是想要和隔壁的母馬近距離接觸。（圖／翻攝自臉書公開社團）

請繼續往下閱讀...

過程中可以看到，母馬一看到公馬反應非常淡定，但在馴馬師的牽引之下，牠還是被迫進了跟公馬一樣的圍欄。雙方見到面後，情緒高亢的公馬一直在原地發出嘶嘶聲，反觀母馬似乎有些緊張，在原地轉圈，並且在轉第二圈的同時，後腿順勢一抬，朝著公馬的頭部狠踹一腳，直接讓對方倒地。

馴馬師見雙方約會破局後，趕緊先將氣噗噗的母馬拉到一旁去安撫，讓牠情緒稍微穩定點。而公馬的情況相當不樂觀，一開始是倒在地上雙腳抽搐、大小便失禁，但過沒幾秒，便一動也不動了；只見當鏡頭拉近時，牠嘴巴微張、雙眼無神，而且身體也彷彿沒有了呼吸，現場人員初步判斷馬兒已經死亡。

公馬求愛遭踹，下秒倒地石化了！（圖／翻攝自臉書公開社團）

▲公馬被母馬狠踹過後，立刻倒地抽搐、大小便失禁，接著一動也不動。（圖／翻攝自臉書公開社團）

這段影片最近被網友分享到臉書公開社團，目前已累積85萬次的觀看次數，許多人看完都留言說，「這腳堪比女帝的芳香腳」、「爆頭了....」、「年輕人還是太衝動了」、「踹一腳屎都噴出來了」、「直接跳過交配，投胎去了」、「傳說中的天殘腳！？」、「這死的還真冤」、「沒有情投意合應是送作堆，當然不高興阿」。

不過也有不少網友推測公馬的死因，「應該是舌頭咬到了」、「被踢到腦門，一蹄斃命」、「踢中腦門掛了，都翻白眼了」、「那匹馬很可憐，應該是瞬間顱內增壓導致內出血，看到牠大便失禁說明已經沒救了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

公馬求愛遭踹，下秒倒地石化了！（圖／翻攝自臉書公開社團）

▲公馬遭母馬踹了一腳後死亡。（圖／翻攝自臉書公開社團）

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關鍵字： 公馬求偶交配

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