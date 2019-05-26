偷情被抓包！小三落跑險跌倒　牠轉頭見「黃臉婆」結局笑噴5千人

記者吳鎮良／綜合報導

所以說阿，夜路走多了總會遇到鬼。網路上最近瘋傳一段抖音APP用戶「1544133006」的影片，內容是有隻黑貓這天一早疑似和小三在戶外偷情，結果被正宮給逮個正著！小三見狀立刻拔腿逃跑，過程中還差點跌倒，而這位「有婦之夫」可就沒這麼好運了......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

有網友在臉書貓咪社團轉貼這段視頻，並以黑貓的口吻打趣說道，「我的媽哪來的黃臉婆！」影片一開始，黑貓和虎斑貓一起躺在地板上，甜蜜交頭接耳的模樣看起來相當親密，但是當虎斑貓抬起頭後，看到後方的橘貓，嚇得立刻腳底抹油溜走，也因為太倉促的關係，還差點跌倒。

▲黑貓和虎斑貓親熱到一半，對方突然嚇跑。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1544133006」）

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▲正當黑貓感到一頭霧水時，轉頭竟看到了老婆。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1544133006」）

當虎斑貓快速離開後，黑貓持續在原地望著小三的倩影，一頭霧水的牠還不知道到底發生了什麼事，接著牠似乎背脊發涼，想說轉頭看看，沒想到一轉身便被後方的老婆嚇到抖了一下。夫妻倆四目交接了一會兒後，黑貓突然轉頭逃跑，而橘貓也沒打算放過牠，隨即跟上。

這段影片陸續被網友分享到「愛貓聯盟」、「貓咪也瘋狂俱樂部」，目前已湧入將近5千名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈太生動了」、「黑貓的反應笑死我了」、「好好笑，一直重覆看」、「回家死定了」、「這是喵世界的偷情嗎？」、「這在演哪齣」、「一山還有一山高，可怕的在後頭」。

▲黑貓作賊心虛要跑走，橘貓緊跟在後頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1544133006」）

另外也有人打趣地表示，「準備跪算盤囉」、「外遇現場被抓到XDD」、「黃貓：好呀你個死鬼，給我偷腥」、「橘貓通常是公的...嗯？」、「貓咪的感情生活也是很複雜的」、「這什麼八點檔的戲碼」、「這個小劇場不錯，哈哈哈」、「感覺到背後涼涼的」、「再把咩咩阿～」、「哈哈最後還被老婆追」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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