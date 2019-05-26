拒洗澡！「人形貴賓」紮馬步緊貼衣櫃　探頭確認爸走了沒

記者吳鎮良／綜合報導

人家是說在外要靠演技才能活下去，但你怎麼連在家都這麼愛演阿！抖音APP用戶「188013493」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻調皮的貴賓這天因為抗拒被抓去洗澡，居然在家中和家人玩起躲貓貓，而且躲起來的同時，甚至還會探出頭去確認，古靈精怪的模樣笑翻600多萬名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友布魯諾（Bruno Emiliano）在個人臉書貼出這段視頻並註解，「躲起來，不要洗澡。」畫面中一開始，全身毛澎澎的貴賓犬像人一樣，用後腿站起身來並且紮馬步，後背緊緊靠著衣櫃，一臉緊張的模樣彷彿害怕什麼人會走進來一樣。

▲貴賓犬不想洗澡，躲起來讓爸拔找不到。（圖／翻攝自抖音APP用戶「188013493」）



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▲見主人走遠才放下戒備。（圖／翻攝自抖音APP用戶「188013493」）



幾秒鐘過後，男主人的腳步從外面走了進來，但很快又出去，因為他正在尋找愛犬的身影，準備要把毛孩帶去洗澡。貴賓犬就算聽到爸拔的腳步聲越來越遠，但仍沒有放下戒備；只見牠還特地探頭出去查看，直到確認主人真的離開，這才將前肢放到地面，恢復成狗狗的模樣。

這段視頻最近被分享到各個寵物社團，目前已累積600萬次的觀看次數，許多人看完都留言笑說，「我到底看了什麼」、「天阿，這狗成精了」、「比人還要聰明耶」、「哈哈哈好可愛」、「工讀生給我出來！」、「其實貴賓真實的身分是名特務XDD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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