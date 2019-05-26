吃貨拉拉混入「咖啡色團體」偷奶喝　網幫腔：可可口味卡讚

記者吳鎮良／綜合報導

警察先生，這裡有偷奶賊！網路上最近瘋傳一段可愛又逗趣的影片，內容是大陸有名飼主這天突然找不到小拉拉，找了一會兒才發現，原來貪吃的牠混在貴賓小汪當中，和其他同伴一起喝著貴賓媽媽的母乳。有網友看完打趣地笑說，「牛奶喝膩了，想喝點巧克力口味的～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前轉貼這段視頻並註解，「別人家的捏捏最美味，多汁的雞塊要被吸乾了。」畫面中，男主人一走出房門就看到小拉拉溜到陽台去搶奶喝，有些生氣的說，「又去偷奶啦！」話才剛說完，便趕緊走到外頭去要「維護治安」。

▲以吃貨出名的拉拉果真不是蓋的，連貴賓的奶都要搶XDD（圖／翻攝自臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）



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▲貪吃的拉拉最後被爸爸抓走。（圖／翻攝自臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）



影片中可以看到，小拉拉肆無忌憚地闖入貴賓犬的家族當中，和其他小幼幼們一起喝奶，讓一旁的狗媽和狗爸看得相當無奈；只見牠的身型和貴賓相比之下，顯得非常龐大，而且牠還喝到不停地發出聲響，似乎相當滿意這個「可可奶」。

最後小拉拉被主人拉走後，牠還搖著尾巴一臉茫然，甚至還想爬回去繼續喝，可還是逃不出爸拔的手掌心。這段影片不到4小時就突破1.2萬次的觀看次數，網友們看完都留言笑說，「走錯棚哈哈」、「別人的比較好喝」、「同伴表示：你在擠X小」、「平常都喝原味的，偶爾換巧克力口味，真好喝～」、「可可比較好喝啦哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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