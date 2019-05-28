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變色龍生「空包蛋」瘦成「紙片人」　保育員暖送月子餐進補

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寵物小組／綜合報導

母愛是世間最偉大的力量。野生動物媽媽們，為了族群的永續，從懷孕到生產的過程中，其實也擔負了相當大的風險。例如高冠變色龍媽媽，在懷孕階段就會消耗許多身體的能量，在生產後竟然變成了「紙片人」！所幸貼心的保育員，立即為牠送上營養滿分的月子大餐，希望好好為牠補充身體流失的養份。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

還記得嗎？居住在台北市立動物園兩棲爬蟲動物館裡的「高冠變色龍」，在今年4月中旬時，雌性個體的身上，開始展現出發情期特有的花紋，於是懂得對動物察「顏」觀「色」的保育員，趕緊將展示場內成熟的雄性個體請至後場進行配對。

變色龍發情期華麗外表超驚艷！（圖／台北市立動物園提供）

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▲高冠變色龍遇到危險時，會刻意吸進大量的空氣將身體鼓脹起來，好威嚇掠食者（懷孕期的母高冠變色龍）。（圖／台北市立動物園提供）

變色龍發情期華麗外表超驚艷！（圖／台北市立動物園提供）

▲興奮時的公高冠變色龍，體色與花紋鮮豔明亮。（圖／台北市立動物園提供）

到了5月中旬時，某天早上保育員觀察到雌性高冠變色龍原本胖胖鼓鼓的肚子，一夜之間突然消失不見，整個身體變得十分扁平，猶如「紙片人」一般。眼尖的保育員從母高冠變色龍頭上沾滿泥土，推斷她已經將蛋產在辛苦挖掘好的土洞中。在野外，高冠變色龍如果遇到危險時，會刻意吸進大量的空氣將身體鼓脹起來，好威嚇掠食者，直到威脅解除後一鬆懈就立馬返回原形，身體變成一副乾扁扁的模樣。

變色龍蛋。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員為高冠變色龍媽媽，送上營養豐富的月子餐，食材內容包括沾滿鈣粉與維他命D的蟋蟀。（圖／台北市立動物園提供）

但這回雌性高冠變色龍可是因為剛生產完而身形消瘦，保育員見狀立即為高冠變色龍媽媽，送上營養豐富的月子餐，食材內容包括沾滿鈣粉與維他命D的蟋蟀，和吸滿蜂蜜的蒼蠅，希望能為牠補充懷孕時流失的養分與鈣質。有了專屬月子餐的加持，沒多久高冠變色龍媽媽乾扁的身形就有了明顯的改善，相信再悉心調養一陣子，牠就能恢復到生產前的狀態。

變色龍蛋。（圖／台北市立動物園提供）

▲眼尖的保育員從母高冠變色龍頭上沾滿泥土，推斷牠已經將蛋產在辛苦挖掘好的土洞中。（圖／台北市立動物園提供）

照料好新手媽媽之後，保育員也小心翼翼地將埋在土洞中的卵挖出，移到特定的容器中存放，並定時觀察蛋的發育進度，只可惜這批卵並沒有成功受精，全都是「空包蛋」。顯然遊客想要看到變色龍寶寶，還得再耐心等一等了！台北市立動物園也請大家一起幫高冠變色龍爸媽加油打氣，祝福牠們早日繁殖成功，壯大高冠變色龍家族。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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身體顏色隨心情做變化　變色龍發情期華麗外表超驚艷！

關鍵字： 變色龍動物園母愛

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