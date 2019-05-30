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萬里海灘「無頭綠蠵龜屍」內臟被掏空　他嘆：今年第3隻

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▲萬里海灘「無頭綠蠵龜屍」內臟已被吃　他悲：今年第3隻（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萬里下寮海灘發現綠蠵龜屍體。（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

長期淨灘、關注環境生態等議題的志工陳信助，今天（30日）到新北萬里下寮海灘勘查，為了周末的活動做準備，卻意外發現一隻亞成綠蠵龜的屍體，只見小動物的頭部已經整個不見，內臟也疑似被掏空、吃掉，讓他悲傷地說，「今年才過一半，已經發現第3隻。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲萬里海灘「無頭綠蠵龜屍」內臟已被吃　他悲：今年第3隻（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲綠蠵龜的內臟跟頭部都不見了。

▲萬里海灘「無頭綠蠵龜屍」內臟已被吃　他悲：今年第3隻（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友提到，屍體還沒發出臭味，應該死亡不久、剛被沖上岸。

陳信助表示，早上還沒天亮就趕到海灘去，現場全是前一陣子暴雨沖刷來的樹枝混雜垃圾，「現場仔細觀察，屍體沒有臭味，推判應該死亡沒有幾天，剛被沖上岸來。」他四處找不到消失的頭骨，只能從空空的龜殼以及殘破鰭肢猜測，也許其他生物吃掉了。

▲萬里海灘「無頭綠蠵龜屍」內臟已被吃　他悲：今年第3隻（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳信助表示，這已經是今年看見的第3具海龜屍體。

陳信助提到，發起淨灘活動以後，4年來已經發現了第11隻海龜屍體，每一次看見都感到悲痛，也擔心即使掩埋，也會被野狗挖出，反而讓屍骨散落一地，「就讓牠餵養其他生物，回歸最初的大自然吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

綠蠵龜屬於硬殼龜科，是目前世界上數量最多的海龜，牠們以海草、海藻為主食，使得葉綠素堆積在脂肪內、呈現綠色，也因此得名。由於牠們從淡水龜演化而來，所以仍保留著「回到沙灘上產卵」的繁殖方式，但是近年來生態破壞嚴重，使得傳宗交代之旅更加艱辛。如果民眾看見海龜擱淺，請撥打118通知海巡，或是海洋大學海龜實驗室(02)24622192轉5314。

5/30 早上下寮 發現第11隻可憐孩子的屍體 早上天未亮就趕去萬里下寮海灘場勘 看到滿海灘因大雨沖下來的樹枝混雜著垃圾 其中赫然看到一個很不願意看到的畫面 又是一隻可憐孩子的屍體...

陳信助發佈於 2019年5月29日 星期三

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關鍵字： 淨灘海龜萬里下寮綠蠵龜

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