高中畢業起認養33隻浪浪！他遭鄰居抱怨搬家8次　動保員進屋一看超驚訝

▲動保人員進屋一看，發現狗狗雖然很多，但飼養環境卻很相當整潔。（圖／新北市動保處提供）



寵物小組／綜合報導

新北市動保處接接獲民眾通報，汐止區經營美髮業的劉姓飼主四處認養流浪犬，數量龐大多達26隻，儘管已做足環境的整理、犬隻的管理，仍難抵附近鄰居不滿養太多狗，居民透過里長表達意見，經新北市動保處會同環保局、汐止分局協調後，已另擇適當地點安置全家及毛孩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

今年40歲的劉姓飼主從高中畢業後，只要在馬路邊看到浪浪，就會心想牠沒有家，任憑刮風下雨在外遊盪、覓食，處境堪憐，便將狗兒帶回家，從此開始在全台各地收容所及臉書、網路陸續認養流浪狗；此外，他從不挑選漂亮的或是品種犬，而是特別注意那些被棄養的、被打傷的及年老的狗兒來收養安置，已有多次救援傷殘犬，安養至終老的紀錄。

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▲屋裡的狗狗被照顧得很好，見到人還會開心笑著。（圖／新北市動保處提供）



認養至今數量最多時曾高達33隻，卻也因此不得不一直搬家，每到一處便遭遇鄰居不友善的眼光，至今已搬家7、8次，然而劉姓飼主從未後悔認養狗兒，為了要給這些曾待在收容所的狗兒們一個溫暖的家，每個月飼養照顧狗的開銷超過兩萬，有時還需為了醫療費用四處張羅。

今年4月23日動保處人員會同環保局、里長及分局警員前往劉家會勘,發現飼主將住家內外打理得極為舒適整潔，室內飄散著淡淡的天然植物及精油芳香，除了做了局部的隔音設備，避免狗狗因客人來訪而吠叫擾鄰，在污水處理上做了化糞處理，與馬桶化糞池連通，而非讓狗兒排泄物直接流向室外。

▲領養時前肢受傷的小黑如今已復原。（圖／新北市動保處提供）



▲出門散步以繩子繫住以防走失及意外。（圖／新北市動保處提供）



劉姓飼主每天早、晚都要清掃狗狗們大小便及維持屋內整潔，每天早、晚遛狗5、6次，帶狗兒們至公園散步時也會繫繩以免意外發生，每隻領養的狗兒皆植入晶片，同時做好寵物登記，每年依規定施打狂犬病疫苗，可說是十分標準的優良飼主。

動保處表示，劉姓飼主長年以來本著愛心認養、照顧流浪犬，不因犬隻外貎老殘而嫌棄，一秉初心不離不棄照顧至終老，實屬難能可貴。另一方面，為減少流浪動物，同時減少收容壓力，新北市動保處每年編列預算執行TNVR流浪動物絕育，也鼓勵民眾將家犬貓絕育，亦可協助通報或捕捉流浪動物，俾使全市流浪動物逐年降低，維護全民及動物福祉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲每隻狗狗每年依規定施打狂犬疫苗。（圖／新北市動保處提供）