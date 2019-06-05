萌豬仔嗑飯「美尻遭打5大板」　上千網笑翻：不要玩食物！

可愛的培根 啪啪啪，這個後腿肉很有彈性哦 由加藤軍台灣粉絲團 2.0 發佈於 2019年6月4日 星期二

寵物小組／綜合報導

「人家在吃飯，你走開啦！」大陸抖音APP有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻可愛的小豬仔這天在客廳吃飯時，調皮的主人卻故意鬧牠，手拿小湯匙一直拍打小豬的屁股，每一下都鏗鏘有力，有網友看完還打趣地笑說，「不要玩食物」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前轉貼這段視頻並幽默註解，「啪啪啪，這個後腿肉很有彈性哦！」畫面中可以看到，主人拿起湯匙對著正在吃飯的寵物豬的屁股拍下去，每一下都剛好打在背景音樂的點上，直到歌曲結束時，一共拍了5大板。

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▲主人看到小豬仔肥美的屁股，忍不住拿起湯匙打了下去。（圖／翻攝自抖音APP「dyfc44vh8ddg」）



▲別再打我屁股了！！！（圖／翻攝自抖音APP「dyfc44vh8ddg」）



最後豬仔實在忍無可忍，轉過頭來對著主人大聲咆哮。影片不到一日就累積近8萬次的觀看次數，上千名網友看完都紛紛留言笑說，「可愛的培根」、「這屁股跟我家這隻毛孩還真像」、「好喜歡這個屁屁」、「哈哈哈也太軟Q了吧」、「雖然臉只有露出來一秒，但也很可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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