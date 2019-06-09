烏龜肚下裝加速器...後腳輕輕一踢「開外掛」　3千網驚呆！

寵物小組／綜合報導

如果烏龜在和兔子賽跑時加裝這個，絕對可以壓倒性勝利！抖音主@Jacktomson家中有飼養一隻烏龜，他也時常在社群媒體上分享寵物的生活日常，這天他突如奇想，若將寵物龜放在特製小滑板上，會發生什麼事？沒想到接下來的一幕不僅讓他超驚訝，更讓3千多名網友看傻了眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，烏龜趴在紅色小滑板上看起來毫無違和，接著牠用後腿輕輕一踢，立刻朝著前方大步邁進，跟原本的速度相比，那可是天差地遠，這塊小滑板簡直就是一個「加速器」；只見烏龜適應後，四肢不停地往後撥動，身體也已「開外掛」的型態在天台上滑動。

▲裝上加速器的烏龜速度開外掛。（圖／翻攝自抖音用戶「83030993」）



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▲後腳輕輕一踢，烏龜就可以向前衝。（圖／翻攝自抖音用戶「83030993」）



這段新奇的視頻迅速在網路上瘋傳，不僅被轉貼到臉書公開社團，還有被分享到各個寵物社團，許多網友看完都在底下留言笑說，「原來還有這招...」、「我也要買一個給我家的龜龜用」、「有了這個超讚的」、「開外掛了！」、「烏龜被自己的速度嚇到了」。

另外也有人打趣地表示，「牠可以去找兔子比賽了」、「這感覺一定回不去啦」、「這樣就可以～溜龜啦」、「怪不得龜兔賽跑會贏兔子」、「歷史要改寫了...烏龜不會輸給兔子」、「好聰明喔！是說牠急著去哪哈哈哈」、「要來尬車了」、「到底誰想出來的」、「要綁安全帶啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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