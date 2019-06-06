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毛孩免緊張！店貓帶頭健康檢查　「新豐門市」巡迴義診就在這周六

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▲▼獸醫陳正倫幫狗狗做健康檢查。（圖／實習記者呂佩倫攝）

▲醫生幫狗狗進行健康檢查。（圖／實習記者呂佩倫攝）

寵物小組／綜合報導

看醫生不用怕，店貓店狗帶頭面對獸醫叔叔！東森寵物雲商店今年與「ProudPet嬌寵醫生」進行合作，在全省門市做巡迴義診，本周六（8日）資深獸醫師陳正倫將會抵達新豐門市，為新竹地區的毛孩做免費的健康檢查。

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東森寵物雲商店新豐門市將在這周六1點到7點進行免費義診活動，讓飼主可以帶著毛孩到店內找獸醫，了解寶貝的身體狀況。新豐門市的店貓Bobo曾有尿道結石的問題，當天也會帶頭給醫生瞧瞧當作示範，讓其他毛小孩免緊張，跟著店貓腳步走，擁有健康的身體！另外，店內也有許多商品優惠活動，讓飼主可以好好獎勵毛寶貝們。

▲寵物健檢。（圖／記者林韋辰攝）

▲免費巡迴義診全省門市實施中！（圖／記者林韋辰攝）

義診中，陳正倫醫師會透過外觀的初步檢查，包含耳朵、牙齒、關節、身形等，來判斷毛孩的身體狀況，並給予專業角度的建議，讓家長提早發現問題，守護寶貝的健康！

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▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲狗狗接受健康檢查。（圖／記者林韋辰攝）

資深獸醫陳正倫曾花6年時間照顧一隻棄貓，貓咪後驅癱瘓，最終因尿毒症引發腎衰竭離世，這讓他意識到「居家養護」的重要性，因此希望透過義診服務，讓飼主們在面對毛孩生病時有概念，才不會耽誤到黃金救援期。陳醫師也以「行動醫療車」的概念，設計了「嬌寵醫生APP」，提供創新的服務。

【東森寵物雲商店新豐門市分店資訊】

電話：03-5577673
地址：304新竹縣新豐鄉新興路56號
營業時間：11:00~22:00
美容營業時間：11:00~21:00
美容公休日：每週一、四公休

▼掃描下載「嬌寵醫生APP」。

「嬌寵醫生」app。（圖／翻攝自app介面）

陳正倫醫師
現職：嬌寵醫生創辦人兼執行長
經歷：板橋仁愛家畜醫院主治醫師、全國動物醫院主治醫師／分院長

【6月份義診時間】

第一場（已結束）
時間：2019/06/01（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場
時間：2019/06/08（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場
時間：2019/06/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場
時間：2019/06/16（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號）

第五場
時間：2019/06/22（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場
時間：2019/06/23（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 巡迴義診義診新豐門市健康檢查

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