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裝錯靈魂了！「舊院黑雞」跟大黃搶飼料　趁牠不注意多嗑2口

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寵物小組／綜合報導

怎麼會這樣！難不成是裝錯靈魂了？高雄市的飼主Caolly Wu這天到了用餐時間，拿著一盆狗飼料和一桶雞飼料，準備要給愛犬「多多」以及舊院黑雞「咕嚕」享用；沒想到咕嚕看到狗飼料似乎很美味，一直要和多多搶飯吃，而自己桶子裡的則是看都不看一眼，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Caolly Wu日前在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並說道，「妳是雞妳是雞妳是雞！認清自己是雞好嗎？你應該要吃『雞飼料』不是搶『狗飼料』好嗎？」畫面中，黑雞趁著大黃狗不注意時，埋頭狂吃狗飼料，被主人發現後趕緊拿走。

裝錯靈魂了！黑雞跟大黃狗搶飯吃。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu）

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▲黑雞不吃自己的飯，硬是要吃大黃狗的飼料。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu）

裝錯靈魂了！黑雞跟大黃狗搶飯吃。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu）

▲即使被對方嚇跑2次，咕嚕仍堅持不離開。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu）

馬麻拿著狗碗到多多面前要給牠吃，結果咕嚕一直在周遭探頭探腦地觀察，雙腳也一步步逼近，接著假裝跟對方是好朋友，要吃同一碗飯。Caolly Wu見咕嚕離狗飼料越來越近，趕緊拿出一桶雞飼料要引誘牠，未料完全沒效果！最後即使咕嚕被多多恐嚇了幾次，但牠仍不以為意，依舊要吃那碗狗飼料。

影片曝光後許多人都紛紛笑說，「識貨的雞」、「吃碗裡看碗外，好可愛！」、「雞：我想長的跟牠一樣強壯嘛！」此外，飼主Caolly Wu透露，咕嚕雖然是隻雞，但牠把自己當成人，「如果家人在客廳玩手機，就會有個怨念很深的背後靈站在窗外看著，那個背後靈就是咕嚕。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： Caolly Wu有點毛毛的狗狗黑雞搶飯

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