萌貓競技啦啦隊！男飼主單手舉起「一掌一喵」穩定度嚇壞網

▲男飼主「一掌一喵」網全看傻眼。（圖／翻攝自Instagram@catmantoo）

寵物小組／綜合報導

別人家的貓！國外一名飼主日前在Instagram帳號「@catmantoo」分享一則特技短片，只見男主人一掌一隻喵，接著貓咪們還會按順序乖乖跳到地面，宛如競技啦啦隊一般，非常厲害！這部短片上傳到網路後，短短幾天時間就吸引18萬人次觀看飼主與貓咪的絕佳默契。

在 Instagram 查看這則貼文 CATMANTOO（@catmantoo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 1 日 上午 4:31 張貼 請繼續往下閱讀...

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從影片中可以看到，萌喵Didga率先跳到飼主的手中，當牠在掌上坐穩後，立刻輪到Bindi透過先跳到人的大腿，再慢慢坐穩飼主另一隻掌上，就像在跳啦啦隊一樣，有技巧地慢慢組合，再按照順序落地，除了技巧令人眼睛為之一亮，貓咪們穩定性更是讓網友們讚嘆不已，紛紛直呼「果然是別人家的貓！」。

在 Instagram 查看這則貼文 CATMANTOO（@catmantoo）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 26 日 下午 7:43 張貼



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飼主經常在Instagram帳號「@catmantoo」分享家中貓咪的生活，家裡除了Didga、Bindi以外，還有2隻萌喵Boomer、Jeb，4隻貓個性都十分地穩定，對牠們來說做指令就跟吃飯一樣簡單，出外散步也是小事一樁，喵們最厲害的拿手絕活是「溜滑板」，當喵們一起站上滑板時霸氣凌人，帥翻大票網友。

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