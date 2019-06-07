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萌貓競技啦啦隊！男飼主單手舉起「一掌一喵」穩定度嚇壞網

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▲▼男飼主雙手托舉「一掌一喵」網全看傻。（圖／翻攝自Instagram@catmantoo）

▲男飼主「一掌一喵」網全看傻眼。（圖／翻攝自Instagram@catmantoo

寵物小組／綜合報導

別人家的貓！國外一名飼主日前在Instagram帳號「@catmantoo」分享一則特技短片，只見男主人一掌一隻喵，接著貓咪們還會按順序乖乖跳到地面，宛如競技啦啦隊一般，非常厲害！這部短片上傳到網路後，短短幾天時間就吸引18萬人次觀看飼主與貓咪的絕佳默契。

 
 
 
 
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從影片中可以看到，萌喵Didga率先跳到飼主的手中，當牠在掌上坐穩後，立刻輪到Bindi透過先跳到人的大腿，再慢慢坐穩飼主另一隻掌上，就像在跳啦啦隊一樣，有技巧地慢慢組合，再按照順序落地，除了技巧令人眼睛為之一亮，貓咪們穩定性更是讓網友們讚嘆不已，紛紛直呼「果然是別人家的貓！」。


（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主經常在Instagram帳號「@catmantoo」分享家中貓咪的生活，家裡除了Didga、Bindi以外，還有2隻萌喵Boomer、Jeb，4隻貓個性都十分地穩定，對牠們來說做指令就跟吃飯一樣簡單，出外散步也是小事一樁，喵們最厲害的拿手絕活是「溜滑板」，當喵們一起站上滑板時霸氣凌人，帥翻大票網友。

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關鍵字： 貓咪技巧絕技指令訓練穩定

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