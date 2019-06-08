橘貓站流理台開櫃子...下秒掉出「巨無霸飼料」　2千人驚：送牠去上學！

記者吳鎮良／綜合報導

貓奴界流傳著一句話「10隻橘貓9隻胖」，橘貓會胖真的不是沒有理由！飼主陳婕恩這天在家都沒看到愛貓的身影，正當覺得奇怪時，就在廚房找到了牠。喵星人橘子站在流體台上，甚至還打開櫃子，沒想到下秒居然掉出一包「巨無霸飼料」，超神的動作驚呆2千多名網友 。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳婕恩日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並說道，「直擊神偷橘子竊取糧食。」畫面中，橘子用後腿撐住身體站在流理台上，不到幾秒的時間，牠便用自己的雙手打開上方的櫃子，整個行為舉止看起來輕鬆且經驗老道。

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▲真不虧是喵星人！（圖／有點毛毛的／飼主陳婕恩提供）



▲看我找到了什麼寶貝～（圖／有點毛毛的／飼主陳婕恩提供）



過程中可以看到，橘子一手拉開櫃子，一手伸進櫃子裡面找東西，接著似乎是發現了什麼寶貝，身體移動一下方向，頭部往裡面一鑽，居然把一大包全新未開封的飼料咬出來，而且這包飼料的大小甚至比牠還要大。一旁馬麻全程錄下這犯罪畫面，看到愛貓把飼料叼出來，她趕緊衝上前拿走飼料。

這段影片陸續分享到「有點毛毛的」和「米克斯傳奇」，不到一日就湧入2千多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言笑說，「很多毛的小偷」、「人家餓了嘛」、「喵星人入侵地球前要先填飽肚子」、「搶銀行啊！下半輩子就靠這孩子了」、「真的太強了拍手」、「橘貓為了吃，什麼事都做得出來」、「送牠去學校」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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