牛頭㹴用慢食碗吃到「冰斗」　氣噗噗甩整地狂嗑：這樣才會爽！

▲喜德對慢食碗失去耐心。（圖／Instagram @sidsidthenaughtykid）

寵物小組／綜合報導

許多狗狗會有進食過快的問題，因此有的飼主會買「慢食碗」降低狗狗吃飯速度。不過，國外這隻名叫喜德(Sid)的牛頭㹴卻吃到一半直接「冰斗（翻桌）」，把碗裡的飼料全部甩在地板上，並用自己平常的進食速度開始狂嗑，讓人哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Calli Feland在Instagram @sidsidthenaughtykid分享這段影片並寫道，「『慢食碗提供您的狗狗豐富化的環境和學習』，喜德：去Ｘ的豐富化和學習。」畫面中，喜德是著從慢食碗裡咬出飼料，但馬上就失去耐心，直接咬著裡面突起的部分，讓碗整個翻一圈，把飼料撒滿地，Calli Feland見狀也對鏡頭比了一個大大的讚。

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▲喜德把慢食碗整個翻過來。（圖／Instagram @sidsidthenaughtykid）

▲喜德低頭狂嗑飼料。（圖／Instagram @sidsidthenaughtykid）

這段影片同時也被分享到Calli Feland的臉書頁面上，截至目前累積超過500萬次觀看，並有5.2萬讚，還有超過11萬次分享。網友們紛紛留言，「這太搞笑了，我家那隻都還沒破解」、「的確有學習」、「根本流氓XD」、「太聰明了吧」、「好厲害的狗狗」、「直接翻桌！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

狗狗吃飯容易狼吞虎嚥，但進食速度太快對牠們的消化並不好，有時吃得太快，下秒就「嘔」的一聲吐出來。專家建議，除了慢食碗，飼主也可以嘗試少量多餐、分次餵食來改善狗狗的吃飯速度；此外，換成較大顆的飼料也能讓狗狗延長咀嚼時間，藉此拖延進食速度，但若狗狗都是直接用吞的，就不建議這個方法，以免牠們噎到。

“Slow feed dog bowl offers enrichment and learning for your dog!” Sid: #fuckenrichmentandlearning Instagram: @sidsidthenaughtykid 由 Calli Feland 發佈於 2019年6月5日 星期三

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