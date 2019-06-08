傲嬌橘貓見「炸毛新成員」舉手想巴頭　看到牠「萌Q正臉」定格了！

記者吳鎮良／採訪報導

有張漂亮的皮囊，包你走遍全江湖。愛貓人士廖康雯前陣子在中途一隻小喵，由於遲遲沒下文，便決定自行收編，而家中的喵老大「莉露姆」發現這位新成員後，不止行為舉止有了改變，就連內心情緒也有了變化。廖康雯日前將2貓的逗趣互動分享在臉書上，吸引3千多人按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主廖康雯3日在寵物社團「愛貓聯盟」PO出這段視頻並說道，「中途到決定收一隻陪我家老大，第一天超美送，第二天邊偷看邊裝森氣氣，看到第三天的接觸我真的快笑死！」畫面中，全身炸毛的小喵在桌子上看起來有些緊張，而牠後方則有雙銳利的眼神正默默地觀察。

請繼續往下閱讀...

▲大橘「莉露姆」第一次見到小貓，躲在後方默默地觀察。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲趁小貓不注意還想K下去，但看到對方的正臉時卻下不了手。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



只見莉露姆躲在小喵的後方，一臉好奇地對這位新成員上下打量，接著牠越走越近，一個不小心，雙方便四目交接了！過程中可以看到，大橘趁著小喵不注意時，舉起手想巴頭下去，但當牠看到對方轉過頭時，似乎被小喵的顏質震攝住，突然停在半空中動也不動，最後轉身離場。

今年一歲9個月大的莉露姆是隻米克斯小女生，是飼主某天在下班的路上撿到的浪浪，個性傲嬌的牠明明愛撒嬌又不承認，時常做出無厘頭的舉動。小喵目前則是一個半月大，由於廖康雯最近在幫工作的區域的浪貓TNR，而牠是其中一隻母浪貓生的小貓。

▲飼主原本在幫小喵中途，最後卻決定收編。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲大貓莉露姆個性傲嬌，明明愛撒嬌卻又不承認。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



廖康雯表示，「小朋友很撒嬌，毫不掩飾的呼嚕超大聲，同胎其他貓都沒有牠奶又愛呼嚕，目前面對莉露姆都是驚呆的傻眼貓咪樣。因為莉露姆是貓生第一次看到小貓，所以內心戲很多，雖然都會裝做生氣、哈氣，但對小貓的揮拳都溫柔的跟摸摸一樣，牠們倆都還在互相適應對方。」

這段影片在網路上曝光後，湧入3千多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛笑說，「真可愛，想打又不敢打的樣子」、「手舉高高又縮回去XDD」、「好有愛喔！捨不得巴下去」、「出手的那一秒我大笑」、「小朋友大炸毛耶」、「期待日後好發展」、「巴下去前一刻，確認過眼神...」、「很像流氓作勢要揍人的手勢」、「太可愛打不下去」。

▲▼莉露姆外型超萌，卻常常做出無厘頭的舉動。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



看到網友們熱烈的回覆，飼主廖康雯也想藉這機會和大家說，「想告訴如果有在餵浪浪的愛貓人士，結紮真的非常重要！這邊有許多居民不懂，所以就只有餵，結果貓咪們就越生越多，甚至近親繁殖，所以真的需要把結紮觀念給很多人知道；此外，餵完後環境也一定要記得整理，別造成其他居民的困擾。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：