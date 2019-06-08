ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

傲嬌橘貓見「炸毛新成員」舉手想巴頭　看到牠「萌Q正臉」定格了！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

有張漂亮的皮囊，包你走遍全江湖。愛貓人士廖康雯前陣子在中途一隻小喵，由於遲遲沒下文，便決定自行收編，而家中的喵老大「莉露姆」發現這位新成員後，不止行為舉止有了改變，就連內心情緒也有了變化。廖康雯日前將2貓的逗趣互動分享在臉書上，吸引3千多人按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主廖康雯3日在寵物社團「愛貓聯盟」PO出這段視頻並說道，「中途到決定收一隻陪我家老大，第一天超美送，第二天邊偷看邊裝森氣氣，看到第三天的接觸我真的快笑死！」畫面中，全身炸毛的小喵在桌子上看起來有些緊張，而牠後方則有雙銳利的眼神正默默地觀察。

橘貓想打新成員，見牠正臉定格了！（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲大橘「莉露姆」第一次見到小貓，躲在後方默默地觀察。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

橘貓想打新成員，見牠正臉定格了！（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趁小貓不注意還想K下去，但看到對方的正臉時卻下不了手。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

只見莉露姆躲在小喵的後方，一臉好奇地對這位新成員上下打量，接著牠越走越近，一個不小心，雙方便四目交接了！過程中可以看到，大橘趁著小喵不注意時，舉起手想巴頭下去，但當牠看到對方轉過頭時，似乎被小喵的顏質震攝住，突然停在半空中動也不動，最後轉身離場。

今年一歲9個月大的莉露姆是隻米克斯小女生，是飼主某天在下班的路上撿到的浪浪，個性傲嬌的牠明明愛撒嬌又不承認，時常做出無厘頭的舉動。小喵目前則是一個半月大，由於廖康雯最近在幫工作的區域的浪貓TNR，而牠是其中一隻母浪貓生的小貓。

橘貓想打新成員，見牠正臉定格了！（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主原本在幫小喵中途，最後卻決定收編。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

橘貓想打新成員，見牠正臉定格了！（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大貓莉露姆個性傲嬌，明明愛撒嬌卻又不承認。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

廖康雯表示，「小朋友很撒嬌，毫不掩飾的呼嚕超大聲，同胎其他貓都沒有牠奶又愛呼嚕，目前面對莉露姆都是驚呆的傻眼貓咪樣。因為莉露姆是貓生第一次看到小貓，所以內心戲很多，雖然都會裝做生氣、哈氣，但對小貓的揮拳都溫柔的跟摸摸一樣，牠們倆都還在互相適應對方。」

這段影片在網路上曝光後，湧入3千多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛笑說，「真可愛，想打又不敢打的樣子」、「手舉高高又縮回去XDD」、「好有愛喔！捨不得巴下去」、「出手的那一秒我大笑」、「小朋友大炸毛耶」、「期待日後好發展」、「巴下去前一刻，確認過眼神...」、「很像流氓作勢要揍人的手勢」、「太可愛打不下去」。

橘貓想打新成員，見牠正臉定格了！（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼莉露姆外型超萌，卻常常做出無厘頭的舉動。（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

橘貓想打新成員，見牠正臉定格了！（圖／飼主廖康雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

看到網友們熱烈的回覆，飼主廖康雯也想藉這機會和大家說，「想告訴如果有在餵浪浪的愛貓人士，結紮真的非常重要！這邊有許多居民不懂，所以就只有餵，結果貓咪們就越生越多，甚至近親繁殖，所以真的需要把結紮觀念給很多人知道；此外，餵完後環境也一定要記得整理，別造成其他居民的困擾。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： ‎廖康雯貓咪中途橘貓小貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「..

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步....

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴..

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃..

豬鼻蛇喝水見鏡頭突定格：咦？　「鼓鼓嘴邊肉」傻臉萌..

傲嬌橘貓見「炸毛新成員」舉手想巴頭　看到牠「萌Q正..

舉辦寵物攝影大賽！　加國夫妻提供「7000萬豪宅」..

神桌下方發現小狗腿！媽媽抓出來「拳頭硬了」：另一半..

南非「14頭獅子」逃出來逛大街！　官員急發出警告：..

射殺黑色長頸鹿不後悔！　女獵人「拿皮製槍袋靠枕」露..

和美現猴蹤「上貢桌偷吃」還會照鏡子　與喵咪互看可愛..

見主人手拿「天敵」　狐狸犬狂撥手阻止：這樣太危險～

四腳朝天等餵食！軟爛柴嫌奴才慢　斜眼瞪：會不會伺候..

牛頭㹴用慢食碗吃到「冰斗」　氣噗噗甩整地狂嗑：這樣..

U18對抗賽／模仿王柏融打擊　林政華首戰猛打賞加分..

影／陽岱鋼開轟！單場4支4白搭　巨人守護神砸鍋輸球

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超..

中職／補位不對錯失雙殺被得分　伯納：我也想知道原因

快訊／韓國瑜大進場！韓粉激動溼了眼眶　10萬人簇擁..

海味在嘴裡炸開！濟州島必吃海鮮刀削麵　還吃得到整隻..

擔心影響空氣指數！要求老婦手割「70畝小麥」..官..

阿福Howhow婚禮遭偷拍　提前曝光新人爆氣大怒

方宥心被貼「殺人犯家屬」標籤　曝心理狀態：很無助

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很..

寵物動物熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小柴犬找不到回家 的路　跑出派..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

「石虎拜託大家了」　41萬人聲..

汪全身鬼針草！他蹲下拔到鬥雞眼

讀者迴響

熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小柴犬找不到回家 的路　跑出派..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

「石虎拜託大家了」　41萬人聲..

汪全身鬼針草！他蹲下拔到鬥雞眼

兇其他狗被罵　委屈小黑貼腿啜泣

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面