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東寵蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁大G腿

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▲蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁大G腿（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蘆竹店即將開幕，快來看看可愛的寵物。（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲進軍桃園囉！蘆竹店和中壢健行店即將於6月15日開幕，整個周末都將舉辦優惠活動，還會舉辦毛孩最愛的「歡樂試吃會」。除此之外，巡迴義診的前50個名額，還可以把超好吃「奇啃雞腿」帶回家，歡迎飼主和寶貝們來門市同樂、搶好康！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁大G腿（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲開幕期間有許多促銷活動唷～（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

開幕慶期間，店內許多犬貓飼料「買一送一」，還有超誘人的貓砂「1元」加購價，單筆消費滿500元還送罐罐呢！吃飽飽，當然也要打扮漂亮，會員將享有限定的「美容體驗價」，如果連包2個月的美容服務，還有集點以及8折超值優惠。

下周開始，蘆竹與健行門市將與愛心媽媽接洽、合作，在店內設置「愛心中途專區」，為許多需要幫助的流浪動物尋找一個家。各位飼主在為毛孩「血拼」採購的同時，也歡迎邀請親朋好友一起來走走，也許就能遇見改變您一生的貼心寵物呢！

▲歡迎帶毛孩來通化門市接受義診。（圖／記者李毓康攝）

▲歡迎帶毛孩來接受義診。（圖／記者李毓康攝）

東森寵物雲目前仍在持續擴大，增加據點，未來也會進軍南台灣，並推出創新的服務，現正與嬌寵寵物醫療團隊合作，由義診過上千隻毛小孩的陳正倫醫師在各店進行巡迴健檢，希望讓毛小孩獲得更多的照顧，創造寵物業的新高度，邁向全台寵物業的第一品牌。

▲蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁大G腿（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵～快來找我玩！（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

東森寵物雲提供食、衣、住、行各個層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，不僅幫飼主尋找優質、超值的寵物用品、安全有保障的食物，專業的服務團隊也提供諮詢和美容服務，讓毛小孩健康又美麗，也透過各種節日的活動，拉近人與寵物之間的距離，讓牠們更貼近人的生活。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

【蘆竹店、中壢健行店歡慶開幕．優惠總整理】

★限定超殺優惠
（1）知名犬貓飼料買一送一（Beyong、冠能、法米納、柏萊福）
（2）超值1元加價購（飼料體驗包、潔淨貓砂）
（3）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599
（4）美容洗澡連包2個月享8折優惠，集點活動滿5點後，第6次美容洗澡消費再打8折
（5）犬貓商品單筆消費滿500元送罐罐（小動物送草跟飼料體驗包）

★寵物飼料歡樂試吃會
6/15（六）16:00-20:00「品果啓蒙」蘆竹、健行門市同步舉辦
6/16（日）14:00-18:00 「雀巢Beyund」健行門市歡樂試吃會
6/23（日）14:00-18:00 「雀巢Beyund」蘆竹門市歡樂試吃會

★免費巡迴義診
6/16（日）13:00-19:00蘆竹門市
6/23（日）13:00-19:00健行門市
前50名，還加碼贈送「奇啃雞腿」1隻！（市價59元）

【門市資訊】

桃園蘆竹店
電話：03-3120236
地址：桃園市蘆竹區南昌路266號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無

中壢健行店
電話：03-4283402
地址：桃園市中壢區健行路178號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無

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關鍵字： 東森寵物雲商店蘆竹門市健行門市義診開幕優惠促銷試吃

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