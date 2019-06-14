打造「節能屋」省水電救地球　動物園：讓瀕危動物回到野外

寵物小組／綜合報導

六月端午節剛過，夏天已經悄悄溜進我們家門！隨著熱浪一步步逼近，越來越多人開始清洗家中的冷氣，關起房門躲進自己舒適的小房間中。臺北市立動物園打造一間「酷cool節能屋」，傳達各種節能減碳的理念給大家，希望人人可以減少冷氣電扇等電氣設備，來保護野外許多野生動物。

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▲保護瀕危動物族群的個體數及基因庫以外，保存野外的自然環境更是關鍵工作，圖為山羌。（圖／臺北動物園提供。）

動物園目前正在努力推展的域外保育，目標是讓瀕危野生動物有朝一日能夠回到自然野外去生活，所以除了保護瀕危動物族群的個體數及基因庫以外，保存野外的自然環境更是關鍵工作。動物園表示，設在動物園裡的「酷cool節能屋」，可以向大家介紹，從建築材料、電燈用電到如何維持屋內環境，並如何減少冷氣電風扇等電氣設備的使用，透過這些教學，可以從中保護動物，達到園區教育推廣的目標。

▲石虎「小母」。



除了「酷cool節能屋」以外，今年5月底開始的貨架上的雨林特展，在位於教育中心旁的綠手指以及永續食堂中進行，歡迎想要瞭解實際保護動物行動的大朋友小朋友前來逛逛。動物園提醒大家，「千萬別忘記，只要有使用就難免會消耗大自然的資源，如何克制自己的慾望、知足惜福，才是讓人類以及美麗生物們繼續存活在這地球的方式！」

▲領角鴞：節能省碳保護自然環境，就是愛護野生動物最基本的方法。



▲我們究竟該如何節省能源，不妨讓動物園的cool「節能屋」來教教你吧。



▲小朋友專心聽課的樣子。



動物園表示，另外要特別提醒大家，臺北市立動物園自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共10天不對外開放唷！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

節能屋開放時間

每週一休館

週二至周五13：30-15：30自由參觀

周六及周日定時解說活動

第一場13：30-14：10

第二場14：30-15：10



酷cool節能屋互動展示內容：

1.光纖傳導遊戲—用光纖將屋外的陽光導入室內，輔助室內照明。

2.奈米隔熱玻璃—窗戶奈米隔熱玻璃的特性。

3.窺孔—針對節能屋外部牆面材質的認識，從操作中體認隔熱材質的好壞。

4.人力發電機—腳踏車發電，希望參觀者從發電的過程了解「電」來的相當不容易，維持電力的供應更不容易。

5.風水互動展示—針對屋子的朝向與風的關係，了解室內通風對於人居住的重要性，同時展現古代風水現代觀。

6.再生能源遊戲機—從遊戲中體會再生能源是如何運作和發電。

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