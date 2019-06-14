不能欺負哥哥！屁孩汪改用「趴的」挑釁　媽傻眼：出頭很多

▲屁妹狂挑釁哥哥的底線！（影／臉書社團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯歐妹「歐妹」、「嘎逼」是對活寶，兄妹間的互動常讓主人哭笑不得！平常歐妹就喜歡找嘎逼的麻煩，喜歡坐在哥哥身上或用腳踩，長久下來，馬麻都嚴格禁止歐妹的壞習慣。沒想到這天牠改用「趴的」直接把腳壓在哥哥身上，馬麻見狀瞬間無語，被愛犬的行為徹底打敗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲歐妹：馬麻說不能用坐的，那我改用趴的方式！

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「歐妹的行為是想吸引嘎逼的目光，其實牠很黏哥哥，只是表達愛意的行為較獨特。」影片中可以看到，嘎逼趴在客廳休息，想刷存在感的歐妹，把半個身子壓在對方身上，只見嘎逼眼神死放棄掙扎，不管怎麼被欺負都不生氣，讓馬麻笑說，「真是辛苦嘎逼了！」

▲兄妹相親相愛的地抱在一起入睡。

▲嘎逼相當疼愛歐妹。

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引多網友按讚留言「屁妹」、「壞死了哈哈」、「葛葛心裡苦但葛葛不說」、「直接半個身體壓著哥哥」、「歐妹真的天的太可愛了」、「哥哥不是墊子啦！」、「歐妹你真的很多出頭」、「 哥葛生無可戀。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲嘎逼：換我欺負你了XD。

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