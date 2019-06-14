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別碰我的腳！柴柴剪指甲露「派臉」　網一聽聲音超驚訝：好無辜

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寵物小組／綜合報導

有時你看到的情況和事實並不一樣。日本有名飼主最近在推特用戶「@imabari_yuka」PO出一段影片，內容是愛犬這天被帶到寵物美容店剪指甲，結果超緊張的牠一直亂跑，最後被主人抱在懷裡，臉上露出超派的臉，看起來很可怕，但當網友們一聽到聲音，卻紛紛同情的說，「好無辜！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，柴柴被主人抱在懷裡動彈不得，因為害怕剪指甲的牠會不停亂動，於是主人只好出此下策；只見牠在剪指甲的過程中，緊張到臉上露出一臉氣噗噗的模樣，鼻子皺起來、牙齒全翻出來，看起來相當兇狠，但是一聽到聲音，牠卻小小聲的嗚嗚聲，和「超派外表」形成逗趣的反差萌。

柴柴狠臉剪指甲，網聽聲音超驚訝！（圖／翻攝自推特用戶「@imabari_yuka」）

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▲柴柴剪指甲露出兇狠的表情，但聲音卻很無辜。（圖／翻攝自推特用戶「@imabari_yuka」）

柴柴狠臉剪指甲，網聽聲音超驚訝！（圖／翻攝自推特用戶「@imabari_yuka」）

▲剪完指甲後柴柴。（圖／翻攝自推特用戶「@imabari_yuka」）

這段影片不到一個月就突破100萬次的觀看次數、5萬人按讚，許多人看完都在底下紛紛留言說，「樣子好惡不過聲音好可憐喔」、「牙齒也該看醫生囉XDD」、「柴犬是真的很怕剪指甲」、「我家這隻遇到同伴了」、「外表森氣氣，內心在哭泣」、「美容師這職業真是不簡單」、「聲音聽起來很無辜，但氣勢不能輸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 柴犬柴柴剪指甲日本推特

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