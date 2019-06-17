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回家驚見狐獴大叔姿坐陽台「曬日光浴」　網笑：工讀生出來！

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寵物小組／綜合報導

怎麼有工讀生進到家裡啦！日本有名飼主這天一回到家，竟然看到自己飼養的2隻狐獴一同坐在陽台享受日光浴，而且坐姿還呈現看似超齡的「大叔姿」，模樣可愛又逗趣。飼主拍下一系列照片分享到社群媒體上，不到一周就累積8萬名網友按讚，許多人看了紛紛笑說，「工讀生出來！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

推特用戶「@777_maya_777」在13日PO出一組照片並註解說，「當我向外看時，這2隻坐在墊子上看著我。」畫面中可以看到，2隻狐獴看到主人回到家，同時轉過頭去看，表情既淡定又沉穩；接著定格了一陣子後，2位「大叔」又將臉轉向天空的方向，彷彿正享受著舒服的日光浴。

請繼續往下閱讀...

狐獴大叔曬日光浴。（圖／翻攝自推特用戶「@777_maya_777」）

▲狐獴見到主人回家表情淡定。（圖／翻攝自推特用戶「@777_maya_777」，下同）

狐獴大叔曬日光浴。（圖／翻攝自推特用戶「@777_maya_777」）

▲狐獴轉過頭去望著天空。

這則有趣的貼文最近也被臉書粉專「紀由屋」轉貼分享，許多人看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈怎麼這麼可愛」、「享受著日光浴的狐獴」、「一定有一隻是間諜狐獴」、「什麼邪教儀式XDD」、「已經下班了工讀生怎麼還不出來」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

雖然日本有許多家庭會飼養狐獴當寵物，但「狐獴媽媽」溫芳玲仍堅持反對立場。她指出狐獴必須和家族群居，強迫拆散將很難適應生活，且養在家中等同被侷限在密閉環境，失去觀看四方的天性，將會焦慮而痛苦。

相關圖文報導：

台灣驚傳業者走私狐獴　溫芳玲：狐獴不該當寵物！

更多精采影音：

關鍵字： 狐獴日本推特日光浴工讀生

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