「阿公告狀大家看得懂嗎？」媽求解　網一看笑翻：超到位

▲「麵件」其實就是國語的「東西」。（圖／網友莊家萱授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

鬆獅犬「湯圓」在家裡睡得四腳朝天，媽媽莊家萱收到毛孩阿公傳來的照片，裡頭還有意義不明的訊息，起初以為老人家按錯輸入法，後來想到用台語唸，終於了解意思。莊家萱笑說，「我爸的語音辨識也太神，用台語唸還能找到對應的文字。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲語音辨識功能太強大。

莊家萱上傳照片到臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「阿公告狀，大家看得懂嗎？」原來阿公傳簡訊「麵件人攏搬了了」、「想憾，繼續列睡」，她看得滿臉問號，還以為是老人家對手機不熟悉誤觸鍵盤，突然想到用台語唸唸看，才 到是在抱怨湯圓這位「工讀生」上班睡覺要扣肉肉。

▲湯圓：阿公最疼我了！

其實阿公和湯圓的感情很要好，去年湯圓生病動手術，康復後體力受到影響，累了就趴在地板休息，阿公見狀便心疼的將牠抱起，一邊搖晃椅子，一邊溫柔說「阿捏歐～揪愛睏～緊睏緊睏！」，手手一邊拍著牠、一邊搓著可愛肉肉臉。

▲阿公起初反對養狗，後來因為湯圓生了一場重病，讓他從此改辦想法。

這則貼文引來許多網友熱議，「阿公刀子嘴豆腐心啦！」、「想知道阿公是用什麼輸入法？超到位」、「汪：天塌下來都沒我的事～」、「還好顧店的沒有被搬走」、「可以把工讀生搬走嗎哈哈」、「我台語超破，可是我卻看的懂」、「好可愛哈哈看了秒懂」、「看得懂 XD。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲湯圓：我可是有阿公這個大靠山罩喔！

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