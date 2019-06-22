校車來了！好學柴「嗷嗷」催主人開門　頭也不回奔上車

▲橘子看到校車後，尾巴搖到要起飛啦！（影／臉書社團「東海狗學校」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

柴犬「橘子」超愛上學，每天都會在門口等「娃娃車」來接，這天校車遲遲未出現，牠悶悶不樂地趴在門口，眼皮也越來越重就快要度咕了，終於看到校車出現在眼前，牠興奮地狂甩尾巴，等主人開門後，頭也不回地跳上校車，「好學」的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲好學柴看到校車後，頭也不回地跳上車。

高雄「東洋狗學校」近日分享一段影片，柴犬「橘子」在家門口痴痴的等校車出現，由於沒有看到熟悉的蹤影，讓牠心情有些低落，沒多久一輛車從遠處行駛過來，橘子馬上認出是來接牠的娃娃車，看到老師後激動地抓門，小嘴巴「嗷嗷叫」催促主人快來開門，樂於上學的模樣全表現在行為上。

許多網友看完影片後，紛紛留言表示，「頭也不回，好歹跟主人說聲再見吧！」、「看得我都好想去上學喔！」、「看到老師那一刻，超興奮」、「認真的好學生」、「愛上學的好孩子」、「頒發全勤獎」、「好喜歡上課」、「汪：品學優良就是我。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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