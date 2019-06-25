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帶變色龍急衝浴室！加棍子秒變「捕蟲神器」　網：可以抓蟑螂嗎

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變色龍發情期華麗外表超驚艷！（圖／台北市立動物園提供）

▲變色龍變身「捕蟲神器」。（圖／示意圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

原來養變色龍還有這個功能？網路上近來流傳一段影片，只見飼主提著一根棍子來到浴室，並將抱在上頭的變色龍舉到靠近天花板的位子，正當大家都摸不著頭緒這是要做甚麼時，變色龍伸出長長的舌頭，迅速將一隻飛蟲吞入口中。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉絲專頁「爆料公社」轉載這段影片並寫道，「看了都想養一隻。」網友們看了則紛紛留言笑說，「天然捕蟲寵」、「不知道蟑螂吃不吃。」、「神話級免插電補蠅器」；但也有人考慮實際層面，「聽說超難養，很容易嗝屁（死掉）」、「那也得牠肚子餓才有用，若早餵飽了牠，牠也不見得有反應吧！」

請繼續往下閱讀...

一般人對變色龍的印象，大多都是牠們能夠讓自己融入環境背景的變色能力，但變色龍所擁有的變色能力，其實還有一個頗重要且更為常見的原因，就是用來表達自己的心情與身體的狀態。變色龍會改變體色及花紋，讓自己融入環境來進行偽裝，在發情、配對、懷孕等過程，則轉為溝通的訊息，牠們也會透過體色深淺變化，調整吸收太陽光的效能，藉此調節體溫。

※寵物雲提醒您：飼養任何寵物前，一定要記得做好功課，並仔細考慮自己是否有能力、時間照顧牠，千萬不要衝動飼養。飼養後，也一定要當個負責任的飼主，讓寵物有健康快樂的生活。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

林嘻嘻 在爆笑公社分享 看的我都想養了... #應該也會吃蟑螂吧？ #德國蟑螂什麼的 #據說好色龍不好飼養 #請大家三思唷

爆料公社一日小編發佈於 2019年6月23日 星期日

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關鍵字： 變色龍捕蟲

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