鮪魚棒誘惑！歐告睜眼3秒又被周公召喚　迷濛回夢裡享用

▲雖然張開眼聞了一下還是決定繼續睡。（影／臉書粉絲團「三花養老院」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「阿豬」超喜歡睡覺，馬麻拿鮪魚棒出來誘惑，原本沉浸在睡夢中的牠瞬間睜眼確認，雖然想吃眼前的零食，不過眼皮也越來越重，最後不敵周公的召喚，雙眼緊閉呼呼大睡，馬麻傻眼地說，「有沒有那麼愛睡！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲聞到香味馬上起床，結果不敵周公地召喚。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「那天看牠睡得如此香甜，想說拿零食會不會爬起來吃。」影片中阿豬四腳朝天爽躺床上，聞到熟悉味道一臉呆滯地睜開雙眼，似乎不敢相信眼前的景象。逗趣的是，歐告的視線也越來越模糊，最後放棄吃零食，回被窩繼續補眠。

▲這應該是睡覺成癮症吧XD。

▲歐告：你看我嘴邊肉多嗎？

影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」引來許多網友熱議，「表情真是一絕」、「 我一直重複看影片」、「好無聊我看了5次」、「歐告：我應該是在做夢」、「 已昏迷，媽別吵」、「一切都是幻覺」、「歐告：假的！」、「早知道是怎樣像夢一場。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲拍照眼睛都要閉上XD。

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