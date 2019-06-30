吃貨歐告露營地趴趴走　見肉快烤好趴地燦笑：交個朋友嘛～

▲吃貨歐告看到肉快烤好了，直接趴下要跟對方交個朋友。（圖／有點毛毛的／網友許珮珮提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

這個眼神你招架的住嗎？網友許珮珮日前趁著休假日到露營地放鬆，沒想到烤肉烤到一半時，突然有隻戴著項圈的黑色米克斯悄悄地走過來，而且精明的牠彷彿知道肉肉快好了，直接把整個身體趴下，接著面露燦笑的望著許珮珮，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

‎網友許珮珮29日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並說道，「你...打算跟我們混熟？」後方更標註，「這毛孩不是我們家的」。畫面中，毛色油亮的歐告趴在烤肉旁，彷彿已經準備好要開動了！只見牠的眼神閃閃發光，臉上露出燦爛的笑容，超療癒的模樣叫人實在難以抵擋。

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▲最後許珮珮拿塊沒調味過的羊肉給狗狗吃。



這張照片不到天就累積將近2千個按讚數，數百人看到狗狗的表情紛紛留言笑說，「想吃烤肉...肚子餓」、「在等肉熟哈哈」、「是想跟烤肉混熟啦」、「人多好吃肉嘛～」、「有肉都是朋友」、「汪：哪裡有肉那就是我家」、「給我肉肉其餘免談」、「怕你們的肉裝熟，特來監督的」。

許珮珮表示，「這毛孩應該是露營地主人養的，在這裡到處跟別人裝熟討肉肉。」許多人也表示，「說不定，牠是烤肉高手哈哈」、「完全你們家的孩子啊」、「肉肉熟了，大家就都熟了，板主不要那麼拘謹」、「來者是客～不怠慢，奉上極品肉肉！」、「來一斤肉肉，認識一下」、「在外靠朋友」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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