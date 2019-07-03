貓魂附身！貪吃汪見「肥美大魚」秒燦笑　網萌翻：吃可愛長大的

▲汪星人學貓咪把手藏起來，模樣超可愛！（圖／有點毛毛的／臉書粉專《提摩 TEEMO》提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

原來是貓咪阿，我還以為是狗狗呢～花蓮的飼主楊雨娜家中有隻米克斯汪星人提摩（TEEMO），外型帥氣的牠個性懶惰又貪吃，這天牠一看到有隻肥美的大魚擺在面前，立刻把前腳「藏起來」並且露出燦爛的笑容。照片在網路上曝光後吸引上千名網友按讚，有人更是誇讚提摩，「吃可愛長大的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主楊雨娜日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並笑說，「摩摩你的手收是怎樣...最近很愛那隻粉粉的魚。」畫面中，提摩趴坐在假魚的後方，似乎以為是今晚馬麻加的菜；只見牠把前肢折起來藏好，臉上露出療癒力破表的笑容，叫人看了心情都好了起來。

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▲懶惰的提摩把手藏好後不願意站起來。



▲只要看到馬麻靠近爸拔，提摩就會吃醋。



另外，馬麻也在貼文中曝光一段提摩吃東西時的影片跟網友分享，影片中可以看到，假魚被收走後，提摩依舊收著手手趴在地上不動。即使當牠看到馬麻的手上有食物，也不肯站起身來，就只是癡癡的望著；最後主人把零食放在地板上，提摩則伸長脖子、張大嘴，一口把點心吞下肚，懶惰的行為逗趣又可愛。

這則貼文不到一日就湧入1千600多個按讚數，許多人看完都留言笑說，「可能是跟貓學來的」、「好可愛阿！萌翻了」、「我家鬆獅也喜歡這樣藏手手」、「原來是隻貓呀，乍看還以為是狗呢XDD」、「表情好有戲～」、「太療癒了吧」、「笑容無敵可愛」、「這是吃可愛長大的孩子」、「貓靈魂在身體裡吧哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲真不愧是吃可愛長大，連小時候都這麼萌。

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