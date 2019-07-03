哥吉拉造型滿意嗎？牠轉身露「死亡之眼」　網抖：奴才保重



寵物小組／綜合報導

有時人類覺得好看的造型，並不代表毛孩們喜歡。網路上最近瘋傳一段有趣的影片，內容是有隻喵星人這天被奴才帶到寵物美容店，沒想到除了理毛之外，還給了牠一個浮誇的哥吉拉造型，影片曝光後引發網友熱議，許多人紛紛笑說，「這名奴才一定是怪獸迷！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

謝姓網友前陣子在臉書公開社團轉貼一段影片並註解，「夏天到了，該剃毛哩！」畫面中，做完造型的喵星人坐在美容檯上，彷彿不知道發生了什麼事；只見牠背上的毛被剪成一塊塊方形，其餘的部分全被剃光光，美容師明顯是朝著哥吉拉的造型去動刀。

▲喵星人的新造型居然是哥吉拉。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



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▲從眼神就可以知道主子有多氣了吧！（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



影片中可以看到，由於一開始貓咪還沒看到自己的新造型，所以並沒有太大的反應，但是當牠聽到周圍的笑聲後，便察覺到不對勁；只見牠到最後轉頭時，露出兇狠且銳利的眼神，並且將身體壓低，感覺真的生氣了。

這段影片目前已累積將近3千個按讚數，許多人看完都留言說，「這位貓吉拉我可以」、「看得出來牠很生氣」、「這造型也太強了吧」、「我家要是被剪成這樣，牠一定不會放過我」、「求此貓的心理陰影面積」、「想看炸毛的樣子」；不過也有人表示，「一點都不好笑」、「毛孩也是有自尊心的...」、「希望別得憂鬱症才好」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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