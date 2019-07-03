開動前跳祈禱舞！哈士奇膜拜豬耳朵「空拋11下」　爸笑：耳之祭

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寵物小組／綜合報導

「感謝爸拔馬麻賞我美食吃～」飼主蔡耀德這天準備了一塊豬耳朵要給愛犬當宵夜，但是狗狗並沒有立刻吃光光，而是對著零食吼叫、撥手，甚至空拋了11下，神秘的行為就彷彿是在跳舞一樣。影片在網路上曝光後，吸引上千名網友熱烈討論，有人更是打趣地笑說，「可以配上娜魯灣的音樂」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主蔡耀德昨晚11點左右在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並註解，「吃豬耳朵前的行為，稱之為～耳之祭。」畫面一開始，哈士奇先是圍著豬耳朵走一圈，在走路的同時，頭部也不時地擺動，走完之後便伸出前肢對著豬耳朵做出「撈撈」的動作。

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▲哈士奇吃豬耳朵一堆「前置作業」。（圖／有點毛毛的／飼主蔡耀德提供）



▲到影片的最後，哈士奇依舊還沒吃豬耳朵。



過程中可以看到，哈士奇接下來還做出吼叫、膜拜等一系列的逗趣行為，不過最神奇的還是「空拋」動作。只見牠把豬耳朵咬住後，下秒立刻向上拋，接著又快步跑過去，彷彿深怕點心跑掉，而這個行為整整重複了11次，令人看了相當不解。

影片不到一日就湧入1400多名網友按讚、分享，許多人都在底下留言說，「到底要不要吃哈哈」、「可以玩一整晚」、「開動前先有氧運動，開吃後才能加速燃脂」、「玩食物的概念嗎？」、「原來大狗都一樣」、「不要玩食物啦XDD」、「豬耳朵：給我個痛快」、「擲到聖杯才能吃的意思嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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