怕水汪被爸抱到海邊　一放下反方向「百米衝刺」：救命阿～

記者吳鎮良／綜合報導

如果你以為所有的狗狗都喜歡玩水，那可就大錯特錯了！飼主Jerry Dai這天帶著米克斯愛犬Hello到宜蘭玩水，看到牠一臉興致缺缺的樣子，於是強行將牠抱到水裡去玩；未料，才一鬆手，狗狗立刻朝著岸上的方向狂奔，絲毫不想碰到水，罕見的模樣可愛又逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Jerry Dai日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說道，「有人家的孩子跟Hello一樣不愛玩水的嗎？連走路遇到水灘都會直接繞路......一上岸直接全速逃跑。」畫面中，爸拔將Hello抱在懷裡，在小主人的陪同下，一步步地朝著海邊前進。

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▲爸拔把愛犬Hello抱到海裡，結果狗狗一碰到水立刻逃跑。（圖／有點毛毛的／粉專Hello I’m提供，下同。）



▲Hello是媽媽在臉書上領養到的毛孩。



過程中可以看到，當爸拔看到浪花打上來時，順勢把狗狗放下，希望能讓牠感受到沁涼的滋味，沒想到毛孩卻毫不領情；只見Hello一被放下後，立刻朝著自己的後方狂奔，完全不理會在後方的家人，頭也不回的趕緊跑上岸，並且抖動著身體，希望身上趕緊變乾。

影片在網路上傳開後，吸引許多「怕水汪」的飼主分享類似經驗說，「家裡有怕水毛孩+1」、「我家的也超怕，一丟下去就往我身上爬，還把死抓著我不放」、「我家的也是，之前帶去海邊搞的像我虐狗一樣」、「洗澡不行、玩水不行，很怕水」、「我家的狗看到水跟看到鬼一樣躲遠遠」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲賴床的Hello在爸拔的早安之吻中才醒神。



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