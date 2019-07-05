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被問「要不要參加姐姐畢業典禮？」　白柴傲嬌臉秒回：要！

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記者吳鎮良／綜合報導

「家裡各式各樣的活動，都不能少了我！」台中有隻可愛的白柴歐巴天，雖然牠天生有著一張厭世的表情，但只要看到家人回來，就會露出療癒的燦笑。和姐姐一起長大的歐巴，這天一聽到家人問說，「要不要參加姐姐畢業典禮？」結果牠下秒立刻激動地回應，逗趣的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主張瑞家日前在《ETtoday寵物雲》創辦的臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並表示，「二姊畢業典禮前問歐巴要參加嗎？歐巴非常肯定又興奮的回答“嚎嗚“」。後方更打趣註解，「厭世傲嬌臉真的很搞威」、「歐巴的日常」。

參加畢業典禮？傲嬌白柴秒回：要！（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家提供）

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▲歐巴激動吠叫，好想去參加姐姐的畢業典禮。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家提供，下同）

▲▼白柴嚴肅挺胸拍證件照！　「用力看鏡頭」變萌萌大小眼萌暈媽。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

▲撲克臉是歐巴的招牌。

影片中可以看到，當家人在一旁詢問歐巴，「你要不要去？」下秒牠立刻發出一聲堅定又渾厚的吠聲，彷彿是在回應，「要！」接著家人再次問說，「參加畢業典禮好不好？」沒想到歐巴這次一邊搖著尾巴，一邊連吠3聲回應，激動的模樣逗得家人哈哈大笑。

這段影片分享不到一日，就湧入500名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言說，「帥巴很興奮哦！」、「反應這麼熱烈，一定要帶去啦」、「超級可愛！」、「帶去一定會被一堆女學生強抱的」、「眼睛張開啦XDD」、「真的是天生臭臉，雖然努力裝可愛...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲月底少給雞腿！「大哥汪」臭臉追討到廁所　媽傻眼：有必要嗎？。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

▲月底少給雞腿！歐巴臭臉追討到廁所。

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月底少給雞腿！「大哥汪」臭臉追討到廁所　媽傻眼：有必要嗎？

更多精采影音：

關鍵字： 張瑞家柴犬有點毛毛的畢業典禮

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