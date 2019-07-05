15歲生日快樂！老金見大餐露U型笑容　腳踩「俏皮踢踏」超搶戲

在 Instagram 查看這則貼文 Juniper（@juniper_the_oldgirl）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 上午 6:36 張貼

記者吳鎮良／綜合報導

對於大部分的飼主來說，只要能看到毛孩每天健康快樂，那就心滿意足了。國外有名飼主前陣子幫愛犬杜松（Juniper）過15歲的生日，特地準備了一份美味的生日大餐要給狗狗吃，最後當汪星人看到主人手上的好料時，臉上露出療癒的U型笑容，腳上踩著愉悅的小碎步，模樣可愛又溫馨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「juniper_the_oldgirl」在上月5日PO出這段可愛的影片並註解，「看到生日晚餐，牠踏著快樂的腳步。」畫面中，主人一手拿著相機，一手拿著一盤看起來超美味的晚餐，上頭除了有肉肉、綠花椰菜以及番茄之外，還有一個數字「15」的蠟燭。

在 Instagram 查看這則貼文 Juniper（@juniper_the_oldgirl）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 上午 6:32 張貼 請繼續往下閱讀...

其實這天是黃金獵犬杜松的15歲生日，主人沒有忘記，而牠自己也似乎記得，每年的這時候都會有好料的。影片中可以看到，阿金看到眼前的美食後，前腳不停地踩著可愛的踢踏舞，胸前的鈴鐺搶戲地左右搖晃，內心的喜悅也全表露在臉上，即使已經15歲了，看到美食的行為還是跟小時候一樣可愛。

這段影片日前被臉書粉專「UNILAD」轉貼分享，目前已累積15萬名網友按讚，許多人看完都紛紛在底下留言說，「多麼漂亮的一位女孩啊～祝福你平安健康！」、「照顧得很好，看不出來15歲了」、「愛上這個舞步了～」、「這小孩的笑容超療癒的」、「可愛的美女生日快樂哦」、「忍不住一直重播看牠的腳」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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