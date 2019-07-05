把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡！　網嚇歪…阿金一臉懵：怎麼了？

▲阿金含著「貓頭」入睡超嚇人。（圖／翻攝自抖音APP「jiao5269」）

寵物小組／綜合報導

抖音APP用戶「jiao5269」日前上傳一則逗趣短片，黃金獵犬「巴迪」這天正和貓咪「橘子」一起睡覺，看似祥和的畫面直到飼主翻開阿金的嘴巴，這才發現貓咪的頭整個被含在狗狗嘴裡，兩位超狂睡姿瞬間讓網友全嚇壞！而當事者阿金被吵醒後，還一臉懵地似乎不知道自己做了甚麼事！

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從影片中可以看到，貓狗相依在一塊睡覺畫面十分溫馨，不過劇情卻直轉急下，當巴迪的嘴巴被翻開時，牠竟是含著橘子的頭睡覺，一顆又一顆的牙齒頂在喵的頭上，讓人看了全嚇壞，擔心貓的小命不保！事實上，巴迪和橘子的感情非常好，時常貼在一起睡覺，阿金的個性也十分溫馴，即便喵想搶牠口中的食物，牠也不會生氣，反而任由橘子胡來。

▲阿金被吵醒後一臉懵。（圖／翻攝自抖音APP「jiao5269」）

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巴迪含著橘子頭睡覺影片被上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「給個布娃咬安慰吧XD」、「吵醒牠們啦！」、「貓咪其實是被嚇昏了吧？」、「如果夢到吃肉肉怎麼辦」、「夢到啃得雞嗎？」、「不咬貓頭睡不著嗎」、「這要是夢到在啃骨頭就完啦！」、「裡面可以保溫？」、「兩個膽子都很大XD」、「汪：好想啊～讓我舔一口吧」。

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