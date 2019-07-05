ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡！　網嚇歪…阿金一臉懵：怎麼了？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼阿金含著「貓頭」睡覺。（圖／翻攝自抖音APP「jiao5269」）

▲阿金含著「貓頭」入睡超嚇人。（圖／翻攝自抖音APP「jiao5269」） 

寵物小組／綜合報導

抖音APP用戶「jiao5269」日前上傳一則逗趣短片，黃金獵犬「巴迪」這天正和貓咪「橘子」一起睡覺，看似祥和的畫面直到飼主翻開阿金的嘴巴，這才發現貓咪的頭整個被含在狗狗嘴裡，兩位超狂睡姿瞬間讓網友全嚇壞！而當事者阿金被吵醒後，還一臉懵地似乎不知道自己做了甚麼事！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從影片中可以看到，貓狗相依在一塊睡覺畫面十分溫馨，不過劇情卻直轉急下，當巴迪的嘴巴被翻開時，牠竟是含著橘子的頭睡覺，一顆又一顆的牙齒頂在喵的頭上，讓人看了全嚇壞，擔心貓的小命不保！事實上，巴迪和橘子的感情非常好，時常貼在一起睡覺，阿金的個性也十分溫馴，即便喵想搶牠口中的食物，牠也不會生氣，反而任由橘子胡來。

▲▼阿金含著「貓頭」睡覺。（圖／翻攝自抖音APP「jiao5269」）

▲阿金被吵醒後一臉懵。（圖／翻攝自抖音APP「jiao5269」）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

巴迪含著橘子頭睡覺影片被上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「給個布娃咬安慰吧XD」、「吵醒牠們啦！」、「貓咪其實是被嚇昏了吧？」、「如果夢到吃肉肉怎麼辦」、「夢到啃得雞嗎？」、「不咬貓頭睡不著嗎」、「這要是夢到在啃骨頭就完啦！」、「裡面可以保溫？」、「兩個膽子都很大XD」、「汪：好想啊～讓我舔一口吧」。

 

▼更多精彩影音。

 

關鍵字： 黃金獵犬橘貓睡姿狗與貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人搬走沒帶牠...甜笑拉拉獨居廢棄工廠　搖尾迎人..

阿嬤天天餵自來喵嫌麻煩　被問送養秒答：是緣分啦！我..

柴除大隊上工！沙發遭毒牙咬成稀巴爛　兇手賣萌得意：..

三花喵懶惰病發作被寶寶逮到偷摸　氣炸請吃一頓貓拳：..

一臉無害裝乖陪吃飯！　黑貓「肖想油雞」…椅子下各種..

走失貓扮「自強號列車長」爽逛車廂！　客聯手尋人10..

「關不掉的鬧鐘」早上6點準時「喵」！　溫柔奶音每日..

奴才裝睡不給零食！柴趴身上「死亡凝視」怒瞪：我就靜..

影／萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

校犬「小白襪」走了　文化國小師生追思會送牠：我們好..

一團衛生紙掉入籠內　她細看發現「萌Q倒頭栽」.....

把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡！　網嚇歪…阿金一臉懵：..

特／四周都沒人！愛犬突被「騰空抓起」狠撞牆...嚇..

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗..

蓋子轉不開...帥奴才搬「肉球開罐器」　一記迴旋踢..

就站在牠面前！　傻汪玩躲貓貓「看不到媽」...她笑..

屁股癢抓不到！街舞魂歐告狂轉圈蹭地　網笑：快去幫牠..

媽加班累壞返家看狗　懶柴卻僅用「尾巴歡迎」超敷衍！

狗界蜘蛛人！歐告搶走「貼身小粉紅」挖洞套頭　全家笑..

旋轉豪宅「陶朱隱園」一戶18億全台最貴！震撼空拍畫..

快訊／謝謝你！鐵路勇警李承翰　101點燈「謝謝您們..

提前3天到幼兒園排隊！家長「搭帳篷」卡位整條街　網..

中職／挑戰成功抓雙殺　洪總：原本沒把握

錯過再等半年！三井Outlet爵士之夢長島超級折扣..

抓到了！尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉「CP成真」　泳池..

陳冠霖《炮仔聲》演雙胞胎：真是累死老娘了！　網抓包..

《大叔之愛電影版》激腐預告曝光！挑戰禁忌「男男五角..

瞄準夏日女神派對！金曲新人王ØZI攜手百大DJ C..

「柯劉會」直播中斷遭疑偷拍　柯文哲：陸方只說可錄影..

寵物動物熱門新聞

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

龜殼被活活壓裂　獸醫用這材料修..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

媽關心別狗！藏獒重量級塞奶爭寵

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

讀者迴響

熱門新聞

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

龜殼被活活壓裂　獸醫用這材料修..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

媽關心別狗！藏獒重量級塞奶爭寵

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

柴柴賴在超商不走　燦笑送別主人

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面