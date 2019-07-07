橘貓咬髮圈「拉到極限再放開」　狂彈奴才：快看朕啊！

▲橘貓：看～我～（圖／翻攝自Twitter@Kurossifumi46）

寵物小組／綜合報導

日本網友「茶トライダー」日前分享有趣影片，她只要一段時間不理會主子，超愛刷存在感的橘貓就會想辦法吸引關注。這一天她正在午休，卻被「橡皮筋射到」的感覺痛醒，睜開眼才發現是毛孩咬住她手臂上的髮圈「狂彈」，無奈貼文，「我在睡覺，你這樣玩，我心很累！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，橘貓鑽進被窩「饋休」竟是別有居心，只見毛孩咬住髮圈後拚命往後仰，把彈性拉到極限以後再放開，回彈到飼主手上響起清亮的「啪」一聲，力道超大。主子發現奴才沒有反應，又繼續嘗試好幾次，表情非常無辜，彷彿在說，「趕快起床陪朕玩啊～」。

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這段逗趣的影片在推特上累積了8萬多次轉推和2萬多個讚，許多網友都被主子機車的行為笑翻，紛紛留言，「貓咪真的是一種仗著自己可愛的機Ｘ生物。」、「這是最好的鬧鐘啊，我懂～」、「整個拉到極限耶，一定痛爆XD」、「彷彿是什麼偷拉女生肩帶的男同學A！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





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