忠心瑪爾護主共喪火窟　修復師縫毛2HR重建潔白萌樣

▲大體修復師為忠心的狗狗恢復外表。（圖／皇朝生命禮儀公司、郡嚴修復團隊提供，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

台中一名獨居老婦命喪火窟，她所飼養的瑪爾濟斯本有機會逃走，卻在死前仍然守護主人。皇朝禮儀公司執行長陳子梵接到案件以後，非常不捨狗狗忠心一片，因此請團隊盡力將汪汪恢復原來面貌，遺體修復師們利用羊毛氈技法，一針一線地縫出柔軟潔白的仿似毛髮，最後成功圓滿忠犬容顏。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳子梵接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她本身飼養8隻貓和6隻狗，平時也會幫忙救援、餵養流浪動物，因此看見瑪爾濟斯的忠誠，更是動容，「牠被發現的時候，只離主人大概4、5步遠，整隻被燒到全身焦黑、黏在板子上，大家原本還以為是吉娃娃。」她也說到，起火點在客廳，照理來說狗狗可以逃到其他房間，「我想牠一定也很害怕，不過聽見主人慌張的求救，不願意離開。」

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▲郡嚴修復團隊發揮專業為狗狗修復。

陳子梵轉述鄰居的說法，老婦身體不太好，卻還是常常出門遛狗，和愛犬相依為命，「我看得很心酸，也基於這樣的情感，給團隊出了一個難題。」修復過程中最困難的就是「狗毛」部分，修復師們討論許久，尋找素材不斷揣摩，最後選擇用細緻的羊毛氈織出雪白的漂亮毛髮，全程耗時2個多小時。

▲陳子梵說到，每個生命都值得被尊重。

陳子梵接觸過無數案件，也聽過各式各樣的故事，對生死有了更深的體悟，「即使動物也有情，每個生命都值得被尊重對待。」她也感謝團隊的專業與幫助，「現在台灣寵物大體修復還很罕見，不過越來越多人把寵物當作家人，不用太奢華，但至少可以簡單、溫暖地告別。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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